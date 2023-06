A- A+

SÃO JOÃO São João de Caruaru: Polo Azulão promove homenagem a Onildo Almeida nesta quinta-feira (29) Festividades contarão com presença de Marcelo Jeneci

As comemorações de São João seguem em Caruaru, no Agreste pernambucano e, nesta quinta-feira (29), a programação reserva uma noite especial para o público. O Polo Azulão receberá artistas renomados da região para o "Todos cantam Onildo Almeira", projeto com o objetivo de homenagear o cantor e compositor caruaruense conhecido nacionalmente.

Dentre as atrações, alguns grandes nomes da música nordestina se apresentam, como Almério, Erisson Porto, Josildo Sá, Maestro Spok, Nena Queiroga, Rogeria Dera, Isabela Moraes, Yngrid Bittencourt e Riah, com participações especiais de Mariana Aydar e Marcelo Jeneci.

Onildo Pereira é conhecido nacionalmente principalmente por suas composições, muitas delas interpretadas pelo "Rei do Baião", Luiz Gonzaga. Sua música mais famosa é "A Feira de Caruaru", que alcançou sucesso internacional e foi gravada em 34 países. O artista, inclusive, chegou a receber o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco, uma honraria exclusiva para um artista de Caruaru.

Além da homenagem aos 95 anos de Onildo Almeida, o objetivo do evento é proporcionar a chance de novos artistas da cena caruaruense mostrarem o seu trabalho para o público.

