Com parcerias, São João de Caruaru busca ser sustentável este ano

Com 65 dias de festa junina este ano, Caruaru, no Agreste de Pernambuco, pretende também que o São João deste ano seja sustentável. A Prefeitura do município, em parceria com empresas como Compesa e Neoenergia, contando também com o apoio de ONGs, como a Rede Muda Mundo e o Transforma Brasil, promoverá o projeto "São João Sustentável".



O projeto tem como foco a reutilização e reciclagem dos materiais utilizados durante os festejos, tendo como base os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

45% na redução do consumo de energia através do uso de luminárias em led em todo o circuito do São João;

Qualificação de 100 catadores de materiais recicláveis;

Arrecadação, por parte do Transforma Caruaru, de 10 toneladas de alimentos - um aumento com relação ao último ano, que obteve 7,5 toneladas - que poderá ser feita em postos que ficarão localizados nos polos;

Ações de manutenção e adoção de praças;

Melhorias na mobilidade de mais de 50 ruas, com o fechamento de algumas ruas e avenidas próximas aos polos nos dias dos eventos;

Distribuição de mudas e sementes para a população durante o São João, além do plantio de 3 mil mudas de árvores no fim do ano por parte da Prefeitura;

Estabelecer parcerias com empresas e entidades na promoção de ações de educação ambiental.

“O São João de Caruaru com uma pegada sustentável se torna um grande vetor de desenvolvimento econômico integrado ao desenvolvimento social. Isso significa que você está cuidando melhor das pessoas mais pobres, porque sustentabilidade é um tema que necessariamente atinge a vida das pessoas que mais precisam”, enalteceu o CEO da Rede Muda Mundo e do Transforma Brasil, Fábio Silva.



“Quando realizamos ações sustentáveis, favorecemos o meio ambiente, a economia e a sociedade para termos um mundo melhor. O São João passa, mas o legado fica", frisou o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro.

Para dar contuinidade à ação, o município fechou parcerias com as empresas:

Compesa: Trará para Caruaru um caminhão tecnológico com foco no uso consciente da água. A medida pretende revelar como funciona todo o processo da captação da água até ela chegar às torneiras;

Neoenergia: Promoverá aulas para a população sobre eficiência energética, meio ambiente e segurança, através de atividades pedagógicas e interativas;

Asa: Atuará em parceria com o município na coleta e descarte correto do óleo de cozinha utilizado por bares e restaurantes;

Associação de Mulheres Empreendedoras: Atuará na confecção de ecobags utilizando, como matéria-prima, a lona utilizada nas barracas e camarotes para diversas finalidades que vão de supermercados à coleta seletiva;

Imoa e Associação de Catadores de Recicláveis de Caruaru: Receberão água, luvas, coletes e terão um ponto para utilizarem como base para o ciclo de coleta de materiais, durante e após as festas, nos principais polos. A ação visa a gerar oportunidade de renda por meio da venda dos materiais reciclados.

A prefeitura informa que atua agora em firmar acordos com outras empresas, que atuarão em áreas diversas do projeto, para tentar cumprir com as metas.

