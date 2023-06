São João de Caruaru promoverá medidas e centros de apoio para mulheres nos polos festivos

A- A+

Após anunciar um projeto que visa unir sustentabilidade ao São João, a Prefeitura de Caruaru, por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), divulgou ações para fornecer apoio para mulheres durante as festividades, que vão deste sábado (3) até 1° de Julho.

A Casa da Mulher, localizada na entrada do Polo da Estação, servirá como ponto para auxílio dessas mulheres. Lá, elas irão encontrar um espaço para amamentação e fraldário, banheiro para mulheres com deficiência e idosas, além de guias e intérpretes bilíngues.

No Polo da Estação também será montada a Feira da Mulher Empreendedora de São João, que vai contar com 25 barracas e 80 mulheres, das 18h à meia noite. Lá, será possível encontrar artigos de artesanato, moda e gastronomia.

Já no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, principal ponto das festividades, a SPM estará no Centro de Operações Institucionais (COI), com um ponto de apoio para mulheres que precisem de auxílio com casos de violência ou de outros tipos.

A SPM estará localizada ao lado do posto avançado da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam), que será instalado no São João de Caruaru pela primeira vez.

Além dos pontos específicos, a SPM estará presente em todos os polos do São João de Caruaru com campanhas de combate à violência contra a mulher e adesivação do Não é Não, medida que vai contra o assédio.

Atuará também na distribuição de leques e panfletos contendo informações que sejam úteis para as mulheres nos locais.

