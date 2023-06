São João de Caruaru terá aumento na capacidade dos polos principais e palco de 20 metros no Pátio

A- A+

A Prefeitura de Caruaru apresentou, nesta quarta-feira (31), as novas estruturas dos polos Alto do Moura e Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga. Entre as novidades estruturais estão o aumento nas capacidades dos dois principais centros do São João da cidade.



Segundo a gestão municipal, os polos tiveram as estruturas ampliadas em relação à última edição da festa e a instalação de um palco maior no Pátio de Eventos, com cerca de 20 metros de altura e maior comprimento em comparação ao montado em 2022.



“O palco terá uma grande estrutura de equipamentos, som e tudo em LED, um grande avanço para esta grandiosa festa que já é um dos maiores festivais de músicas do Brasil”, disse o presidente da Fundação de Cultura de Caruaru, Rafael Martiniano.

Ainda, foram anunciadas mudanças no esquema de segurança. Ao todo, 180 câmeras farão o monitoramento de espaços estratégicos. Um Centro Integrado de Monitoramento e Gestão de Eventos, com uma sala de videomonitoramento e uma sala de crise, também funcionará durante os festejos juninos.

De acordo com a prefeitura, a festa também contará com reforços no efetivo da Polícia Militar e de bombeiros civis. No Alto do Moura, policiais realizarão revistas antes da entrada nos locais onde a festa será realizada, como ocorre no Pátio.

Para o prefeito Rodrigo Pinheiro (PSDB), as mudanças estruturais devem proporcionar uma melhor experiência aos frequentadores da festa. “Tudo foi pensado para atender a todos os públicos, profissionais, turistas e público em geral, com a melhor estrutura possível, acessibilidade, segurança e mobilidade”, finalizou.

