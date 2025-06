A- A+

SÃO JOÃO 2025 São João de Gravatá: com gostinho de "quero mais", programação chega ao fim com pátio lotado Don Tronxo, Léo Magalhães, Helton Lima e Mari Fernandez agitaram os forrozeiros

O Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, ficou lotado na última noite de programação oficial do São João 2025 na cidade, nessa segunda-feira (23).

O encerramento dos shows deixou o público com gostinho de "quero mais" e o coração cheio de saudade.

A última noite começou com apresentações de Don Tronxo e Léo Magalhães.

Em seguida, foi a vez do cantor Helton Lima embalar os forrozeiros.

Por fim, já era madrugada de terça-feira (24), quando a cantora cearense Mari Fernandez subiu ao palco para encerrar a programação de Gravatá cantando os sucessos da sua carreira.

De acordo com a Prefeitura de Gravatá, a cidade bateu recorde de ocupação hoteleira, com 99% e permanência média de quatro dias.

“Superou e muito as expectativas, o Pátio de Eventos e os demais polos. Se você chegava lá no Mercado Cultural, lotado, o Polo da Sanfona, também lotado, Alto do Cruzeiro e aqui nem se fala. Então, sucesso total, superando nossas expectativas e um saldo bastante positivo para o nosso município, em termos da nossa economia, da geração de renda, e todos os serviços que estiveram funcionando durante esse período”, comemorou o prefeito de Gravatá, Joselito Gomes.

São João de Gravatá: última noite de programação | Fotos: Anderson Souza, Nilson Silva e Tamiris Santos/Prefeitura de Gravatá

São João de Gravatá: última noite de programação | Fotos: Anderson Souza, Nilson Silva e Tamiris Santos/Prefeitura de Gravatá

São João de Gravatá: última noite de programação | Fotos: Anderson Souza, Nilson Silva e Tamiris Santos/Prefeitura de Gravatá

São João de Gravatá: última noite de programação | Fotos: Anderson Souza, Nilson Silva e Tamiris Santos/Prefeitura de Gravatá

São João de Gravatá: última noite de programação | Fotos: Anderson Souza, Nilson Silva e Tamiris Santos/Prefeitura de Gravatá

São João de Gravatá: última noite de programação | Fotos: Anderson Souza, Nilson Silva e Tamiris Santos/Prefeitura de Gravatá

São João de Gravatá: última noite de programação | Fotos: Anderson Souza, Nilson Silva e Tamiris Santos/Prefeitura de Gravatá

São João de Gravatá: última noite de programação | Fotos: Anderson Souza, Nilson Silva e Tamiris Santos/Prefeitura de Gravatá

São João de Gravatá: última noite de programação | Fotos: Anderson Souza, Nilson Silva e Tamiris Santos/Prefeitura de Gravatá

São João de Gravatá: última noite de programação | Fotos: Anderson Souza, Nilson Silva e Tamiris Santos/Prefeitura de Gravatá

São João de Gravatá: última noite de programação | Fotos: Anderson Souza, Nilson Silva e Tamiris Santos/Prefeitura de Gravatá

Polo da Sanfona

Na véspera de São João, o Polo da Sanfona também recebeu grande público. O espaço ficou lotado de forrozeiros que dançaram ao som da banda Gonzagueira, de Rafael Moura, de Irah Caldeira e do grupo Elas no Forró, composto por Andrea Santos, Patrícia Roberta e Vika Bezerra. A programação ainda contou com o espetáculo “Balaio de Gato”, apresentado pela Junina Traquejo, que encantou o público com um show de cores, ritmos e tradições nordestinas.



Veja também