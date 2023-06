A- A+

SÃO JOÃO São João de Petrolina: Equipes de limpeza recolhem mais de 75 toneladas de lixo durante as festas Ação contou com o trabalho de mais de 70 profissionais

Após montar um plano com diversos serviços para com foco na segurança da população durante os festejos de São João, Petrolina anunciou também que recolheu mais de 75 toneladas de lixo durante os noves dias de programação. O principal ponto de ação foi o Pátio de Eventos, com atuação de mais de 70 trabalhadores.

As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) precisaram realizar mutirões diários para manter o funcionamento efetivo do espaço. Ao todo, foram 75 toneladas de lixo coletados e mais de seis carros-pipas, 90 litros de sabão por dia, além de caminhão compactador de recolhimento de lixo; caminhão guindaste, cinco sopradores motorizados e um caminhão varredeira.

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fred Machado, celebrou as medidas utilizadas para a realização do ciclo junino, que se encerra no próximo domingo (02): “Recebemos do prefeito Simão Durando a missão de manter, diariamente, a limpeza e zeladoria do espaço. Foi um trabalho árduo e feito por muitas mãos. Foi necessário o comprometimento de todos os envolvidos e, para nossa felicidade, entregamos mais uma edição histórica do Melhor São João do Brasil”, pontuou.

