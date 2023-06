São João de Petrolina terá esquema de segurança com mais de 750 agentes por noite de festa

A- A+

Com o objetivo de garantir a segurança da população que irá comparecer ao São João neste ano, a Prefeitura de Petrolina, no Sertão do estado, montará um esquema de segurança que contará com mais de 750 agentes trabalhando por noite festa, que irá desta sexta-feira (16) até o dia 25, exceto pelo dia 19, quando não haverá festejos na cidade.

A ação é uma parceria da cidade com a Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, além de instituições privadas. O objetivo é que, em toda extensão do espaço, seja possível avistar policiais ou agentes de seguranças.

O secretário executivo de Segurança Pública da cidade, Luiz Cláudio, destacou que o esquema montado para o São João de Petrolina está consolidado como um modelo para demais cidades do país.

“Realizamos reuniões entre os órgãos de segurança tanto do Estado como da Prefeitura. Vamos trabalhar integrados com todas as forças de segurança pública em todos os níveis. A recomendação do prefeito Simão Durando é coibir quaisquer ações criminosas de modo a garantir e transmitir segurança ao público, dentro e fora da área da festa”, revelou Luiz Cláudio.

Só a Guarda Municipal disponibilizará 60 agentes, enquanto a Polícia Militar, através do 5° BPM e do BIESP, escalou mais 150 por noite de festa. Outros 540 seguranças privados ajudam no monitoramento da festa. Na segurança viária, a PRF atuará com 20 profissionais, que terão o auxílio de mais oito da Polícia Civil e mais 10 do Corpo de Bombeiros, totalizando 788 agentes por noite.

