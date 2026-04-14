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Festa São João de Petrolina une futebol e tradição nordestina no ano da Copa do Mundo Festa deve atrair mais de 1 milhão de pessoas e movimentar cerca de R$ 325 milhões na economia local

O São João de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, vai juntar duas paixões nacionais na edição deste ano: as festas juninas e o futebol.

Com o tema “Aqui é paixão!”, o São João de Petrolina 2026 pretende transformar o ciclo junino em um espetáculo de cultura, identidade e emoção em ano de Copa do Mundo.



A proposta do evento é reforçar o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: torcer, vibrar e celebrar. A cidade se transformará em um arraial e aposta em uma cenografia com a fusão entre os elementos juninos e o universo do futebol.

Serão colocadas bandeirolas que dialogam com bandeiras de torcida, balões que remetem à bola e figurinos que misturam o xadrez típico com referências esportivas.

Além da ambientação, a proposta temática será refletida em ações culturais, eventos e conteúdos de comunicação, criando uma atmosfera que conecta a emoção de um gol decisivo com a alegria do forró.



Durante o lançamento do Ciclo Junino, realizado no dia 7 de abril, o público já pôde vivenciar essa experiência.

A estrutura do evento trouxe referências a um cenário de jogo de futebol, com uma programação que contou com apresentações de alguns artistas como Léo Foguete, Vitor Fernandes, Túlio Duarte e Desejo de Menina.

A programação do São João de Petrolina reunirá cerca de 100 artistas locais, nacionais e internacionais por um período de quase três meses.

O ciclo junino tem início com a tradicional Exporajada no dia 14 de abril, e segue até a Missa do Vaqueiro, que será realizada em 5 de julho.

A expectativa é que o evento atraia mais de 1 milhão de pessoas ao longo de toda a programação, com impacto econômico estimado em R$ 325 milhões, além da geração de aproximadamente 20 mil empregos diretos e indiretos.

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