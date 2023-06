São João de Petrolina: Visando inclusão, festejos promovem queima de fogos de artifício sem barulho

A- A+

Com programação anunciada para o São João deste ano, Petrolina, no Sertão de Pernambuco, promoverá uma iniciativa que visa a inclusão: a queima de fogos de artifício sem barulho. A medida parte do fato de que forte ruído produzido pelo show pode provocar sofrimento para animais, idosos, crianças e pessoas com autismo.

Assim, em todas as noites de festa no Pátio Ana das Carrancas serão utilizados materiais que reduzem o ruído, já que, ao contrário dos tradicionais, fogos silenciosos queimam gradativamente, sem uma grande explosão. Isso reduz a intensidade do barulho e preserva os efeitos visuais esperados.

Este será o segundo ano consecutivo em que a medida é implementada pela cidade. O Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Petrolina, Giovanni Costa, revela que o barulho provocado pelos shows pirotécnicos podem causar grande incômodo, mas que a alternativa encontrada poderá agradar a todos.

“Entendemos que momentos alegres como o período junino devem sim ser festejados, mas não podemos deixar de exercer a cidadania e respeito ao próximo. É uma preocupação do prefeito Simão Durando, que ano passado pediu para usarmos esse tipo de fogos para não causar transtornos no entorno do pátio, principalmente, pensando nos idosos, crianças, animais e pessoas com transtorno do espectro autista. Essa é uma alternativa para deixar ainda mais linda a nossa festa”, destacou.

O São João de Petrolina começará oficialmente nesta sexta-feira (16), com apresentações de Henrique e Juliano, Simone Mendes, Murilo Huff, Priscila Sena e Elisson Castro, no Pátio Ana das Carrancas.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Democratas comemoram julgamento de Trump, mas temem que acusação possa inflar "máquina do caos"