São João de Petrolina: Zé Vaqueiro, Léo Foguete, Nattan, Ivete e Felipe Amorim animam público

A- A+

O Pátio Ana das Carrancas, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, viveu uma noite de grandes shows na sexta-feira (20). A sexta noite de festa na cidade contou com apresentações de Ana Costa, Zé Vaqueiro, Menos é Mais, Léo Foguete e Nattan.

A sequência de grandes shows animou a noite. Com Ana Costa, um repertório mesclando tradição e inovação, bem como inspirado nas raízes do forró.

Depois, foi a vez de Zé Vaqueiro levar o romantismo e o piseiro de seus maiores sucessos.

A noite seguiu com a apresentação de pagode do grupo Menos é Mais e Léo Foguete, artista da casa, que subiu ao palco emocionado ao lado da mãe e da avó. Essa foi a primeira apresentação dele no São João de Petrolina.

Nattan embalou a multidão ao som de seus hits. A quadrilha junina Majestade participou do show do cearense, bem como a baiana Ivete Sangalo, que fez breve participação, cantando "Quando a Chuva Passar" e "Macetando", marcos da sua carreira.

O encerramento da noite ficou por conta de Felipe Amorim, numa mistura de pop, eletrônico, funk e piseiro.

O São João de Petrolina continua neste sábado (21), com show de Gusttavo Lima, Xand Avião, Alok, João Gomes, Avine Vinny e Arthurzinho.

Sexta noite do São João 2025 em Petrolina | Foto: Pedro Araújo/Prefeitura de Petrolina

Sexta noite do São João 2025 em Petrolina | Foto: Pedro Araújo/Prefeitura de Petrolina

Sexta noite do São João 2025 em Petrolina | Foto: Pedro Araújo/Prefeitura de Petrolina

Sexta noite do São João 2025 em Petrolina | Foto: Pedro Araújo/Prefeitura de Petrolina

Sexta noite do São João 2025 em Petrolina | Foto: Pedro Araújo/Prefeitura de Petrolina

Sexta noite do São João 2025 em Petrolina | Foto: Pedro Araújo/Prefeitura de Petrolina

Sexta noite do São João 2025 em Petrolina | Foto: Pedro Araújo/Prefeitura de Petrolina

Sexta noite do São João 2025 em Petrolina | Foto: Pedro Araújo/Prefeitura de Petrolina

Veja também