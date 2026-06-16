A- A+

SÃO JOÃO São João de Salgueiro começa nesta terça (16) com retorno ao Parque de Exposições após 20 anos Evento gratuito segue até sábado (20) com shows de Limão com Mel, Tarcísio do Acordeon e Cavalo de Pau

Tem início na noite desta terça-feira (16) a programação principal do São João de Salgueiro, no Sertão central de Pernambuco. O evento segue com shows gratuitos até o próximo sábado (20).



O marco deste ano é a reativação do Parque de Exposições Gumercindo Filgueira Sampaio como polo oficial de eventos do município, resgatando a tradição dos anos 1990, quando o local sediava os festejos juninos da cidade.

A estimativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia é de que o parque receba cerca de 100 mil pessoas ao longo dos cinco dias de festa.



O fluxo de turistas e moradores deve injetar aproximadamente R$ 10 milhões na economia local, aquecendo diretamente os setores de hotelaria, comércio de vestuário, salões de beleza e serviços.



Para o atendimento ao público, mais de 100 comerciantes foram cadastrados para atuar nas áreas interna e externa do parque.

Estrutura e acessibilidade

Com o objetivo de abrigar o público, o Parque de Exposições recebeu uma grande estrutura de palco temático, iluminação, banheiros químicos e estacionamento com capacidade para mais de mil veículos.



O espaço conta ainda com o Camarote da Inclusão, destinado ao acolhimento de pessoas com deficiência (PCD). O evento é realizado pela Prefeitura de Salgueiro com apoio da Fundarpe, Empetur, Governo do Estado e Ministério do Turismo.

Confira a programação completa dos shows:

Terça-feira (16/06): Breno Landim, Forrozão das Patroas, Limão com Mel e Tarcísio do Acordeon.

Quarta-feira (17/06): Forrozão Bota Pegado, Cavalo de Pau, Flávio Leandro e Rey Vaqueiro.

Quinta-feira (18/06): Fael, Danilo Pernambucano, Cláudio Ney & Juliana e Ramon & Randinho.

Sexta-feira (19/06): Chico Bala, Fabinho Testado e Juarez.

Sábado (20/06): Jameckson, Forró do Muído, Flay e Andrielly Souza.

Veja também