Sertão São João de Salgueiro termina com balanço positivo para o município e valorização de artistas locais A festa junina do munícipio do Sertão contou com a participação de aproximadamente 80 mil pessoas

A cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, vivenciou um São João animado durante os dias 18 e 23 de junho.

A festa junina deste ano contou com a participação de aproximadamente 80 mil pessoas no pátio da Estação do Forró, antiga ferroviária do município.

O São João de Salgueiro contou com uma grande estrutura na antiga ferroviária, incluindo o Camarote da Inclusão, um palco personalizado com qualidade de som e luz, barracas, banheiros químicos e áreas “instagramáveis”.

A praça de alimentação e um ponto de apoio para os catadores de latinhas foram espaços inéditos na edição.

Algumas das atrações que subiram no palco foram a banda Seu Desejo, Raphaela Santos, Capim com Mel, Forró dos Plays, Thales Play, Geraldinho Lins, Caviar com Rapadura, Ranieri e Banda, Vicente Nery, Mano Walter, Josildo Sá, Raquel dos Teclados e Maciel Melo.

No encerramento da festa, no dia 23 de junho, a noite foi dedicada a artistas locais, que historicamente abriam shows de grandes atrações e ganharam protagonismo em 2025. Subiram ao palco Bosco e Banda, Betty Vaqueira, Zeca do Acordeon, Toinzinho e Forró Balanço da Sanfona, Baltazar & Thiago e Val Xavier.

Movimentação econômica

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade, o São João movimentou este ano cerca de R$ 30 milhões na economia, com uma taxa de 98% de ocupação da rede hoteleira.

Além disso, houve geração de empregos no comércio, que teve um crescimento em torno de 28% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2024.

O evento também gerou renda extra para os mais de 100 vendedores ambulantes e 32 barraqueiros cadastrados pela prefeitura, que atuaram dentro e fora do pátio de evento nas seis noites da festa.



