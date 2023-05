São João de Serra Negra, em Bezerros, divulga atrações; confira a programação

A- A+

A Prefeitura de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, anunciou a programação do São João de Serra Negra, um dos principais polos juninos do Estado e que fica a 10 km da cidade.

Os festejos juninos de Serra Negra, que passaram a ser Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco a partir de abril deste ano, serão no Pólo Cultural do local. Serão sete dias de festa, começando no dia 10 e terminando em 25 de junho.

Dentre as atrações, estão Jorge de Altinho, abrindo a programação, no dia 10; Santanna, o Cantador, que se apresentará no dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio; Petrúcio Amorim, na noite de 23, véspera de São João; e Dudu do Acordeon, no dia de São João, 24.

O encerramento, no dia 25, será comandado por Almir Rouche, Benil, Cristina Amaral e outras atrações.

Confira a programação das principais atrações:

10/06 – Sábado

Jorge de Altinho

Daniel Gouveia

Fábio Carneirinho

12/06 – Domingo

Santana - O Cantador

Cezzinha

Victor Ferrari

17/06 – Sábado

Aduílio Mendes

Nena Queiroga

Michel Deniz



18/06 – Domingo

Geraldinho Lins

Eliane - A Rainha do Forró

Lady Falcão

23/06 – Sexta-feira

Petrúcio Amorim

Irah Caldeira

Marcão Noventta

24/06 – Sábado

Dudu do Acordeon

Henrique Barbosa

Pau no Xote



25/06 – Domingo

Almir Rouche

Benil

Cristina Amaral

