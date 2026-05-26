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SÃO JOÃO São João de Vitória terá shows em três polos e transmissão dos jogos da seleção brasileira Festa ocorre entre os dias 5 e 28 de junho e reúne atrações nacionais, apresentações culturais e concurso de quadrilhas juninas

Entre os dias 5 e 28 de junho, a Vitória de Santo Antão recebe a programação do São João Vitória do Pé de Serra 2026. A festa terá shows em três polos, apresentações culturais, concurso de quadrilhas juninas e transmissão dos jogos da seleção brasileira no Pátio de Eventos.

A programação será distribuída entre o Pátio de Eventos, a Estação do Forró e o distrito de Pirituba. No principal polo da festa, os shows acontecem nos dias 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho. Já a Estação do Forró recebe atrações nos dias 5, 6, 7, 21, 23, 24, 26, 27 e 28. Em Pirituba, os festejos estão marcados para os dias 14 e 23.

Entre os artistas confirmados estão Alexandre Pires, Xand Avião, Priscila Senna, Avine Vinny, Eric Land, Iguinho e Lulinha, Seu Desejo, Raphaela Santos, Wallas Arrais, Brasas do Forró, Silvânia e Berg, Rey Vaqueiro e Natanzinho Lima, além de atrações locais e regionais.

Além dos shows, a festa contará com cidade cenográfica e atividades culturais ao longo da programação. Segundo a Prefeitura da Vitória de Santo Antão, a grade completa dos dias e horários das apresentações deve ser divulgada nos próximos dias.

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