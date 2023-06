A- A+

SÃO JOÃO São João do Plaza Shopping inicia apresentações juninas de escolas do Recife nesta terça (13) A programação do Arraialzinho do Plaza irá se estender até a sexta-feira (16)

Já em clima de São João, o Plaza Shopping, em Casa Forte, Zona Norte do Recife, promoverá o "Arraialzinho do Plaza", programação especial voltada para o público infantil.



Com início nesta terça-feira (13) e encerramento na sexta-feira (16), o espaço receberá apresentações juninas de escolas da capital pernambucana.

Serão realizadas três sessões por dia, às 17h, 18h e 19h, que ocorrerão no jardim do piso L2 do shopping, de maneira gratuita para o público. Entre os participantes, estão: CFI - Colégio de Formação Integral, Escola Brinquedos e Brincadeiras, Colégio Salesiano, Sunny Place School, entre outras.

Além de prestigiar as apresentações, o público poderá ainda doar roupas, agasalhos e cobertores em bom estado de conservação, que serão destinados ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC). A ação social ocorrerá durante todos os dias do evento e o ponto de arrecadação também ficará no jardim do piso L2 do shopping.

Veja a programação das apresentações:

13/6 – Terça-feira

17h/18h - CFI - Colégio de Formação Integral

19h - Escola Brinquedos e Brincadeiras

14/6 – Quarta-feira

17h - Colégio Salesiano

18h/19h - Sunny Place School

15/6 – Quinta-feira

17h - Escola Vila Sézamo

18h - Escola Vila Sézamo

19h - Colégio Casa Forte

16/6 – Sexta-feira

17h - Ballet Raquel Souza

18h - Centro Escolar Carochinha

19h - Colégio Marista São Luís

