Recife São João do Recife 2025: assista ao vivo aos shows do Sítio Trindade nesta segunda-feira (23)

Para quem não conseguir acompanhar todos os shows do Sítio Trindade de forma presencial, a Prefeitura do Recife abriu uma live da programação do palco principal nesta segunda-feira (23). Confira:

Localizado no coração de Casa Amarela, o espaço reúne atrações que vão da tradição à reverência aos grandes mestres da música regional.

Confira a programação do palco principal São João do Sítio Trindade desta segunda-feira (23):



18h – Coco do Rosário

19h30 – Fabiana Pimentinha

21h – Silvério Pessoa

22h30 – Assisão

0h – Petrúcio Amorim

1h50 – Cristina Amaral

DJ Pepe nos intervalos

