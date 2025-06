A- A+

São João São João do Recife 2025: assista ao vivo aos shows do Sítio Trindade nesta terça-feira (24)

Para quem não conseguir acompanhar todos os shows do Sítio Trindade de forma presencial, a Prefeitura do Recife abriu uma live da programação do palco principal nesta terça-feira (24). Confira:

Veja a programação do palco principal do Sítio Trindade nesta terça-feira (24):

17h – Coco do Juremá

18h20 – Liv Moraes

19h50 – Irah Caldeira

20h20 – Fafá de Belém

21h50 – Geraldinho Lins

DJ Pepe nos intervalos

