Festejos juninos São João do Recife 2025: confira a programação completa do polo Rio Branco neste sábado (21) Caetana fecha a noite do polo localizado no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana

O São João do Recife 2025 continua este sábado (21) no polo da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central da cidade.

A partir do meio-dia, a programação segue com muito forró e tradição para o público na capital pernambucana.

André Lins, André Macambira e Caetana serão algumas atrações da noite.

Confira a programação completa do polo Avenida Rio Branco neste sábado (21):

12h – Trio Mexe Mexe

16h – Quadrilha Raízes do Rosário

17h – Coco das Estrelas

18h – Agostinho do Acordeon

19h30 – Luciano Magno

21h – André Lins

22h30 – André Macambira

0h – Caetana



