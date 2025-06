A- A+

Festejos juninos São João do Recife 2025: confira a programação completa do polo Sítio Trindade neste sábado (21) Nando Cordel sobe ao palco do principal polo junino do Recife a partir das 22h30

O polo Sítio Trindade, do São João do Recife 2025, na Zona Norte da capital pernambucana, continua com uma programação recheada de opções para o público neste sábado (21).

O principal polo junino do Recife conta com atrações no Palco Principal e na Sala de Reboco, a partir das 18h.

Confira a programação completa do polo Sítio Trindade neste sábado (21):

Palco Principal

18h – Grupo Chinelo de Iaiá

19h30 – Terezinha do Acordeon

21h – Novinho da Paraíba

22h30 – Nando Cordel

0h – Diego Cabral

DJ Pepe nos Intervalos

Sala de Reboco

18h – Trio Magia do Sol

19h30 – Paulo Matricó

21h – Sevy Nascimento

22h30 – Savinho do Acordeon

0h – Rodrigo Raposo



Veja também