São João do Recife 2025: polos Cordeiro e Campo Grande levam tradição e forró ao público

Festa continua nesta segunda-feira (23) com atrações em todos os seis polos descentralizados da cidade

Com sanfona, zabumba, poesia, coco e forró, os polos descentralizados do São João no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, e em Campo Grande, Zona Norte da capital pernambucana, se transformaram em grandes arraiais neste domingo (22).

Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o ciclo junino chegou com força total às comunidades celebrando a cultura popular e reunindo famílias, amigos e apaixonados pela tradição nordestina.

Polo descentralizado do Cordeiro

No Cordeiro, a programação começou com a Quadrilha Junina Xapel de Palha, que encantou pela cor, ritmo e coreografia, reafirmando a força das tradições juninas. Na sequência, o músico e poeta do Sertão do Pajeú, Ednardo Dali, escolhido por votação popular, encantou o público com canções que mesclam ritmos nordestinos e exaltam a natureza.

Ednardo Dali no polo do Cordeiro. Foto: Maurício Ferry/PCR.

A energia subiu ainda mais com a apresentação de Zé Brown, que incendiou a noite ao misturar rap, repente, coco e maracatu em uma sonoridade marcada pela ancestralidade e pela resistência. Influenciado pelo hip hop e por mestres como Galo Preto e Zé Neguinho do Coco, as músicas do cantor carregam nas rimas uma mensagem de afirmação da identidade negra.

“Já fui julgado por fazer essa mistura, mas acredito que ela transforma pensamentos, comportamentos e fortalece a cultura brasileira”, afirma Zé Brown.

Recém-chegado ao Recife, o mineiro Tiago Pessoa, 36 anos, está vivenciando pela primeira vez um autêntico São João nordestino.

“Eu ouvi um barulho da minha casa e segui o som até encontrar esse polo. Está sendo uma experiência muito gostosa, a energia do povo recifense é diferenciada. Eu sou de Minas, a gente está acostumado com uma festa junina mais padrão. Aqui, eu posso garantir que é a festa junina original. Estou apaixonado pelo São João de Recife”, conclui Tiago, com um sorriso no rosto.

Já Inalda Tavares, 48 anos, nascida e criada no bairro do Cordeiro, chegou cedo e celebrava animada ao lado de um grupo com mais de dez pessoas.

“Esse São João aqui no Cordeiro está incrível! Todo ano venho com minha família. Abri as portas da minha casa e todo mundo veio pra cá. Estou ansiosa pela apresentação da Banda Labaredas”, contou, com entusiasmo.

Polo descentralizado de Campo Grande

No polo de Campo Grande, a festa seguiu animada com a Banda The Rossi, que embalou o público com os clássicos do brega romântico. Em seguida, Derico Alves conquistou a plateia ao som da sanfona, zabumba e triângulo, trazendo o melhor do forró para dançar juntinho. À meia-noite, Michelle Melo subiu ao palco e fechou a noite com um show eletrizante e um repertório vibrante que arrebatou os forrozeiros.

Banda The Rossi no polo de Campo Grande. Foto: Maurício Ferry/PCR.

Para a estudante Luana Ferreira, que chegou animada com um grupo de sete amigos, o clima não poderia ser melhor.

“A gente mora bem perto e eu estava em casa quando soube que ia ter várias atrações que eu gosto. Não pensei duas vezes e vim, porque acho o São João a melhor época do ano. Tava doida pra ver Michelle Melo!”, conta entusiasmada.

Polos descentralizados do Recife

A festa continua nesta segunda-feira (23), com atrações para todos os públicos nos polos do Parque das Graças, Lagoa do Araçá, Campo Grande, Barro, Cordeiro e Totó, além dos arraiais já tradicionais da Avenida Rio Branco e do Sítio Trindade.

Confira a programação completa:

Parque das Graças

16h - Quadrilha Xodó Junino

16h30 - Mari Bigio

17h50 - Kelly Rosa

19h10 - Conjunto Pirão de Peixe, PC Silva e Vincícius Barros

20h30 - Almério

Barro

18h - Albino Baru

19h30 - Manoel Netto

21h - Day Araújo

22h30 - Amauri Nascimento

0h - Abalo

Campo Grande

17h - Mateus e Katilinda e Banda Kids

18h - Bolsa de Madame

19h30 - Edilza Aires

21h - Forró Zé Amarok

22h30 - Marron Brasileiro

0h - Valquíria Santana

Cordeiro

17h - Quadrilha Junina Amigos do Furacão

18h - Dedé + 1000

19h30 - Erica Natuza

21h - Galeguinho de Gravatá

22h30 - Almir Rouche

0h - Netinho Curtição

Lagoa do Araçá

17h - Boi Faceiro

18h - Portozero

19h30 - Flávio Ferrari

21h - Maestro Spok e Orquestra Forrobodó

22h30 - Banda Espartilho

0h - Quenga de Coco

Totó

17h - Grupo Mazuca da Quixaba

18h - Forró Culé de Xá

19h30 - Lucinha Guerra

21h - Tuca Barros

22h30 - Edu Mendonça

