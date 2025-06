A- A+

São João São João do Recife 2025: veja a programação do polo Rio Branco nesta sexta (20) A Banda Coruja e seus Tangarás fecha a noite de apresentações na área central da capital pernambucana

Além do polo do Sítio Trindade, o São João do Recife tem programação na Avenida Rio Branco, localizada na área central da cidade.

O São João do polo Rio Branco, no Bairro do Recife, tem início às 12h com Trio Palha de Milho. Às 17h, o Trio Palha Fina retoma os shows que seguem com Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa.

As apresentações seguem com Muniz do Arrasta-pé, Mazinho de Arcoverde, Larissa Lisboa e Banda Coruja e seus Tangarás. O último grupo está previsto para começar à meia-noite.

Confira a programação da Avenida Rio Branco nesta sexta-feira (20):

12h – Trio Palha de Milho

17h – Trio Palha Fina

18h – Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa

19h30 – Muniz do Arrasta-pé

21h – Mazinho de Arcoverde

22h30 – Larissa Lisboa

0h – Banda Coruja e seus Tangarás



Veja também