Ciclo junino São João do Recife 2025: veja a programação da Avenida Rio Branco desta terça-feira (24) O polo da área central da capital pernambucana tem a festa iniciada a partir do meio-dia

O São João do Recife 2025 continua com sua programação nesta terça-feira (24), no polo da Avenida Rio Branco.

Localizado na área central da cidade, no Bairro do Recife, a Rio Branco começa suas apresentações culturais a partir do meio-dia e vai até o período da noite.

Confira a programação completa de São João na Avenida Rio Branco:

Avenida Rio Branco

12h – Trio Astral

15h – Tintim por Tintim

16h – Quadrilha Junina Lumiar

17h – Raízes do Cangaço

18h – Kelly Rosa

19h30 – Pecinho Amorim

21h – Banda As Fulô

