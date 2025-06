A- A+

Ciclo junino São João do Recife 2025: confira a programação do polo Sítio Trindade desta sexta (20) Elba Ramalho é a grande atração do principal polo junino do Recife

O São João do Recife 2025, do polo Sítio Trindade, na Zona Norte da cidade, segue com uma grande programação nesta sexta-feira (20).

Após a noite de abertura com a Orquestra Sinfônica do Recife, o principal polo junino da capital pernambucana tem atrações tanto no Palco Principal quanto na Sala de Reboco.

A festa no Palco Principal começa a partir das 18h com Mestra Ana Lúcia e Raízes do Coco. Depois, Bia Marinho, Forró do Muído e Banda de Pau e Corda (com Mestre Gennaro) comandam o palco até a apresentação de Elba Ramalho, que vai fechar a noite.



Na Sala de Reboco do Sítio Trindade, os artistas começam a divertir o público a partir das 18h. Os responsáveis por conduzir a noite são: Manoelzinho do Acordeon, Poli, Anchieta Dali, Pablitto e Joaozinho do Exu.

Confira a programação completa no Sítio Trindade nesta sexta-feira (20):



Palco Principal

18h – Mestra Ana Lúcia e Raízes do Coco

19h30 – Bia Marinho

21h – Forró do Muído

22h30 – Banda de Pau e Corda (com Mestre Gennaro)

0h – Elba Ramalho

DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h – Manoelzinho do Acordeon

19h30 – Poli

21h – Anchieta Dali

22h30 – Pablitto

0h – Joaozinho do Exu

