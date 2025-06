A- A+

Ciclo junino São João do Recife 2025: confira a programação do Sítio Trindade nesta terça-feira (24) O principal polo da capital pernambucana, na Zona Norte, recebe mais um dia de festa

O Sítio Trindade, principal polo do São João do Recife, segue com uma programação especial no dia oficial do santo, nesta terça-feira (24).

As apresentações acontecem no Palco Principal, que começa a partir das 17h, e na Sala de Reboco, com início no mesmo horário.

Veja a programação do Sítio Trindade nesta terça-feira (24):

Sítio Trindade

Palco Principal

17h – Coco do Juremá

18h20 – Liv Moraes

19h50 – Irah Caldeira

20h20 – Fafá de Belém

21h50 – Geraldinho Lins

DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

17h – Marinho do Recife

18h20 – Mônica Feijó

19h50 – Roberto Cruz

20h20 – Cylene Araújo

21h40 – Luciano Ferraz

Veja também