SÃO JOÃO São João do Recife 2025: prefeitura divulga programação completa com mais de 280 atrações; confira Festa acontece em três polos principais espalhados pela capital pernambucana: Rio Branco, Sítio Trindade e Pátio de São Pedro

O São João 2025 do Recife já tem data, local e atrações confirmadas. A prefeitura divulgou, nesta quinta-feira (12), a programação completa dos três principais polos da festa: avenida Rio Branco, Sítio Trindade e Pátio de São Pedro.

Ao todo, serão mais de 280 atrações, entre shows, apresentações infantis e culturais, com destaque para grandes nomes da música nordestina, como Alceu Valença, Elba Ramalho, Petrúcio Amorim, Maciel Melo, Geraldinho Lins, Lia de Itamaracá e Caju e Castanha.

Este ano, o ciclo junino homenageia três ícones da cultura regional - Banda de Pau e Corda, Bia Marinho e Novinho da Paraíba.

A programação segue até o dia 29 de junho e contempla todas as idades e públicos, com palcos dedicados à cultura tradicional, ciranda, coco, forró pé de serra, além de atrações voltadas para o público infantil.

Rio Branco

Na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central da cidade, o forró já começou nesta quinta (12) e segue até o dia 29. Serão cerca de 100 apresentações ao longo do mês, com uma média de cinco a oito atrações por dia.

A programação começou ao meio-dia com trios de forró e segue até a noite com shows de Mestres do Coco de Pernambuco, Trio 100% Mulher, Cláudio Rabeca, Família Salustiano, Larissa Lisboa, Laís Senna, entre outros.

O polo também contará com atrações para o público infantil, como Carol Levy, Tio Bruninho e Quadrilha Raio de Sol Mirim.

Sítio Trindade

No Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, a programação começa no dia 19 com um concerto especial da Orquestra Sinfônica do Recife, sob regência de Lanfranco Marcelletti.

O repertório contará com obras de Sivuca, Ciro Pereira e Beto Hortis, além de participações das cantoras Mariana Aydar e Bia Marinho e dos sanfoneiros Beto Hortis e Marcelo Caldi.

A partir do dia 20, a festa segue diariamente até o dia 24 e retorna entre os dias 27 e 29 de junho. Serão mais de 90 atrações, com apresentações de artistas como Fafá de Belém, Silvério Pessoa, Cristina Amaral, Irah Caldeira, Liv Moraes, Nádia Maia e Fulô de Mandacaru.

Nos dias 28 e 29, o polo também terá programação especial para o público infantil, com dez atrações dedicadas aos pequenos.

Por lá, haverá o palco principal, Sala de Reboco e o Pavilhão Infantil.

Pátio de São Pedro

O tradicional Pátio de São Pedro, em São José, no Centro do Recife, inicia suas celebrações no dia 27 de junho, com apresentações de Ciranda Imperial, Caju e Castanha, Maciel Salu, Lia de Itamaracá e Banda Corujinha e seus Tangarás.

No dia 28, o público poderá curtir os shows de Ciranda Mimosa, Tonfil, Cascabulho, Maciel Melo e Jorge du Peixe, que apresentará repertório baseado no disco Baião Granfino, com releituras de clássicos de Luiz Gonzaga.

O encerramento será no dia 29, com shows de Coco dos Pretos, Nailson Vieira, Fim de Feira e Anastácia, em uma celebração especial pelos nove anos da Frei Caneca FM, rádio pública do Recife dedicada à diversidade cultural.

Confira a programação completa dos três polos:

SÍTIO TRINDADE

Dia 19 (Quinta-feira)

Palco Principal

20h - Orquestra Sinfônica do Recife



Dia 20 (Sexta-feira)

Palco Principal

18h - Mestra Ana Lúcia e Raízes do Coco

19h30 - Bia Marinho

21h - Forró do Muído

22h30 - Banda de Pau e Corda (participação de Mestre Gennaro)

0h - Elba Ramalho

*DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

18h - Manoelzinho do Acordeon

19h30 - Poli

21h - Anchieta Dali

22h30 - Pablitto

0h - Joaozinho do Exu



Dia 21 (Sábado)

Palco Principal

18h - Grupo Chinelo de Iaiá

19h30 - Terezinha do Acordeon

21h - Novinho da Paraíba

22h30 - Nando Cordel

0h - Diego Cabral

*DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

18h - Trio Magia do Sol

19h30 - Paulo Matricó

21h - Sevy Nascimento

22h30 - Savinho do Acordeon

0h - Rodrigo Raposo



Dia 22 (Domingo)

Palco Principal

17h - Ciranda Dengosa

18h20 - Mestre Gennaro

19h50 - Beto Hortis

20h20 - Simara Pires

21h50 - Alceu Valença

*DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

17h - Sonnia Aguiar

18h20 - Gilmar Leite

19h50 - Thiago Kehrle

20h20 - Vinil Gonzagueira

21h50 - Fredy e Mary



Dia 23 (Segunda-feira)

Palco Principal

18h - Coco do Rosário

19h30 - Fabiana Pimentinha

21h - Silvério Pessoa

22h30 - Assisão

0h - Petrúcio Amorim

1h50 - Cristina Amaral

*DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

18h - Allan Carlos

19h30 - Andrezza Formiga

21h - Bete de Castro

22h30 - Pecinho Amorim

0h - Aleixo dos Oito Baixos



Dia 24 (Terça-feira)

Palco Principal

17h - Coco do Juremá

18h20 - Liv Moraes

19h50 - Irah Caldeira

20h20 - Fafá de Belém

21h50 - Geraldinho Lins

*DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

17h - Marinho do Recife

18h20 - Mônica Feijó

19h50 - Roberto Cruz

20h20 - Cylene Araújo

21h40 - Luciano Ferraz



Dia 27 (Sexta-feira)

Palco Principal

18h - Boi de Mainha

19h30 - Rogério Rangel

21h - Nádia Maia

22h30 - Maciel Melo

0h - Jorge de Altinho

*DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

18h - Forró Sensação

19h30 - Azulinho

21h - Chico Balla

22h30 - Ari de Arimatéa

0h - Israel Filho



Dia 28 (Sábado)

Palco principal

18h - Coco dos Pretos

19h30 - Banda Fim de Feira

21h - Joyce Alane

22h30 - Forró na Caixa

0h - Mestre Ambrósio

*DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

18h - Aluizio do Acordeon e Banda

19h30 - Zelyto Madeira

21h - Aracílio Araújo

22h30 - Walkyria Mendes

0h - Cydia Lima



Pavilhão Infantil

15h - Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante

15h40 - Angelo Gabriel

17h - Kelly Benevides

18h20 - Mini Rock

19h40 - Ilana Ventura e Banda



Dia 29 (Domingo)

Palco Principal

17h - Mestre Galo Preto

18h20 - João Lacerda

19h50 - Quinteto Violado

20h20 - Josildo Sá

21h50 - Fulô de Mandacaru

*DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

17h - Truvinca dos 8 Baixos

18h20 - Cátia Lemos

19h50 - Joquinha Gonzaga

20h20 - Salatiel de Camarão

21h50 - Aécio dos Oito Baixos



Pavilhão Infantil

15h - Quadrilha Junina Mirim Evolução

15h40 - Bandinha Circense do Recife

17h - A Bandinha

18h20 - Turma da Irahzinha

19h40 - Joanah Flor - Pernambucaninhus

AVENIDA RIO BRANCO

Dia 12 (Quinta-feira)

12h - Forró Chão de Barro

18h - Balé Popular do Recife

19h30 - Mestres do Coco de Pernambuco

21h - Lara Couto

22h30 - Carlos Filho



Dia 13 (Sexta-feira)

12h - Trio Forró Vienna

18h - Coco de Mulheres

19h30 - Trio Xodó Maior

21h - Remanso do Forró

22h30 - Banda Segnos

0h - Balaio de Cheiro



Dia 14 (Sábado)

12h - Trio Nordeste Show

16h - Quadrilha Junina Brincants Show

17h - Cia. Perna de Palco

18h - Trio 100% Mulher

19h30 - Rabecado

21h - Patrícia Cruz

22h30 - Cláudio Rabeca

0h - Savinho do Acordeon



Dia 15 (Domingo)

12h - Trio Pérola Negra

15h - Bailinho Kids

16h - Quadrilha Raio de Sol Mirim

17h - Família Salustiano

18h - Trio Tempero do Forró

19h30 - Banda Eu, Tu & Elas

21h - Climério Oliveira



Dia 18 (Quarta-feira)

12h - Trio Forró Luado

17h - Cia Trapiá de Dança

18h - Trio Forró Bombado

19h30 - Geraldo Maia

21h - Seu Januário



Dia 19 (Quinta-feira)

12h - Trio Sanfona do Povo

17h - Grupo de Xaxado Egídio Bezerra

18h - Trio Forró das Cumade

19h30 - Márcia Pequeno

21h - Regente Joaquim



Dia 20 (Sexta-feira)

12h - Trio Palha de Milho

17h - Trio Palha Fina

18h - Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa

19h30 - Muniz do Arrasta-pé

21h - Mazinho de Arcoverde

22h30 - Larissa Lisboa

0h - Banda Coruja e seus Tangarás



Dia 21 (Sábado)

12h - Trio Mexe Mexe

16h - Quadrilha Raízes do Rosário

17h - Coco das Estrelas

18h - Agostinho do Acordeon

19h30 - Luciano Magno

21h - André Lins

22h30 - André Macambira

0h - Caetana



Dia 22 (Domingo)

12h - Trio 90 Graus

15h - Carol Levy

16h - Quadrilha Raio de Sol

17h - Coco de Umbigada

18h - Bia Marinho

19h30 - Juba Valença

21h - As Januárias



Dia 23 (Segunda-feira)

12h - Trio Antônio Paulino

16h - Quadrilha Dona Matuta

17h - Balé Deveras

18h - Trio Siridó

19h30 - Severino dos 8 Baixos

21h - Terezinha do Acordeon

22h30 - Macaco

0h - Isadora Melo



Dia 24 (Terça-feira)

12h - Trio Astral

15h - Tintim por Tintim

16h - Quadrilha Junina Lumiar

17h - Raízes do Cangaço

18h - Kelly Rosa

19h30 - Pecinho Amorim

21h - Banda As Fulô



Dia 26 (Quinta-feira)

12h - Trio Estação Nordestina

17h - Coco Santiago

18h - Trio Arranca Rabo

19h30 - Taca Fogo

21h - Felipe Costta



Dia 27 (Sexta-feira)

12h - Trio Forró Brasileiro

17h - Coco do Mestre Biu

18h - Trio Fuxico

19h30 - Banda de Pífano Funil-ô

21h - Adiel Luna

22h30 - Mevinha Queiroga

0h - Laís Senna



Dia 28 (Sábado)

12h - Trio Forró Cheiroso

16h - Quadrilha Junina Fusão

17h - Cavalo Marinho Boi Pintado

18h - Trio Pé de Serra Nilza Ângela

19h30 - Ava Guimarães

21h - Vania Airam

22h30 - Zeh Rocha

0h - Daniel Gonzaga



Dia 29 (Domingo)

12h - Trio Harmonia

15h - Tio Bruninho

16h - Quadrilha Junina Origem Nordestina

17h - Boi Mimoso da Bomba do Hemetério

18h - Ceiça Moreno

19h30 - Assisão

21h - Sarah Leandro e Forró de Bodocó

PÁTIO DE SÃO PEDRO

Dia 27 (Sexta-feira)

18h - Ciranda Imperial

19h - Caju e Castanha

20h20 - Maciel Salu

21h40 - Lia de Itamaracá

23h - Banda Coruja e seus Tangarás



Dia 28 (Sábado)

18h - Ciranda Mimosa

19h - Tonfil

20h20 - Cascabulho

21h40 - Maciel Melo

23h - Jorge Du Peixe - Baião Granfino



Dia 29 (Domingo)

17h - Coco dos Pretos

18h10 - Nailson Vieira

19h20 - Fim de Feira

20h40 - Anastácia

