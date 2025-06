A- A+

O início dos festejos juninos já aquece o coração dos pernambucanos de todos os cantos que passam pela Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, neste domingo (15). Na ‘Sala de Reboco’ montada no local, o público dança e se encanta com muito forró, dando as boas-vindas ao ciclo junino.

Público dança ao som do forró, no centro do Recife | Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Público dança ao som do forró, no centro do Recife | Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Público dança ao som do forró, no centro do Recife | Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Público dança ao som do forró, no centro do Recife | Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Público dança ao som do forró, no centro do Recife | Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Desde a última quinta-feira (12), dia de Santo Antônio, o ‘santo casamenteiro’, pelo menos 26 atrações musicais foram programadas para embalar o palco, com muito forró, romance e rala-bucho.

As primeiras atrações deste domingo foram dedicadas às crianças, que marcaram presença e não perderam tempo, dançando cada música tradicional que marca esse período.

Às 15h, o Bailinho Kids subiu ao palco. Começou a se apresentar com a música ‘O Trem Maluco’. Sob o comando de Ricardo Chacon e Nina Pascoal, fundada há 6 anos, a banda, que tem uma hora de apresentação, traz um repertório infantil, resgatando a tradição histórica das festas juninas do interior.

Bailinho Kids encanta o público | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Técnica de enfermagem, Ediana Carvalho, de 34 anos, saiu da Linha do Tiro, Zona Norte da cidade, para curtir as apresentações com a filha, Thaylla Maria Carvalho, de 5 anos. As duas confessam que amaram a programação.

Mãe e filha saíram da Zona Norte do Recife | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“Eu vi a programação no Instagram da Prefeitura do Recife, e resolvi trazer a minha filha hoje. É a primeira vez que ela vem. Eu gostei de um dos muitos detalhes: eles pegaram as músicas que a gente usa para ninar e incorporaram o ritmo junino. As crianças já sabem e dançam bastante, contou Ediana. “Eu estou gostando sim. Vim de matutinha e estou amando a festa”, disse a pequenina.

Programação deste domingo para a Avenida Rio Branco

O dia está repleto de atrações musicais. Às 16h, a Quadrilha Raio de Sol Mirim sobe ao palco. Já às 17h, é a vez da Família Salustiano. Quem comanda a festa, a partir das 18h é do Trio Tempero do Forró. A ‘Banda Eu, Tu & Elas’ se apresenta às 19h30, e Climério Oliveira encerra a programação, às 21h.

Carolina Brandão Oliveira, 8, é cadeirante. Isso não foi barreira para que ela caísse no compasso do forró. Junto ao pai, o assessor de investimentos Henrique Oliveira, de 38 anos, a menina se divertiu e ainda prometeu que vem para mais programações juninas, em todo o Recife.

Carolina e Henrique curtiram a programação | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“Eu já dancei, fiz amiguinhos e ganhei até traques de massa de novos coleguinhas que fiz aqui. Estou amando e curtindo todas as músicas”, comentou ela.

O pai também elogiou a iniciativa de unir a tradição da comemoração ao universo infantil.

“Uma programação muito bem feita e perfeitamente elaborada para crianças e adultos. Já dancei um bocadinho, mas ainda vou dançar bastante”, frisou.

Veja também