Chegado o período do 'rala bucho' e do milho, foi divulgada, em clima de descontração, a programação do São João do Recife 2025, na manhã desta quinta-feira (29), no Sítio Trindade, Zona Norte do Recife. O prefeito João Campos (PSB) participou da coletiva de imprensa.

A cidade adotou mais uma vez o tema 'Nossa Raiz'. O investimento da festa é na ordem dos R$ 20 milhões. Atrações de renome, como Josildo Sá, Alceu Valença e Caju e Castanha estão na programação dos festejos juninos da capital.

Ao todo, o São João do Recife 2025 terá 17 dias de festa, de 12 a 29 de junho, nos 14 polos da cidade. Mais de 1,2 mil apresentações serão oferecidas nos palcos da festa.

Atrações confirmadas

Alceu Valença, Adiel Luna, Anastácia, Assisão, Banda Fim de Feira, Beto Hortis, Bia Marinho, Caju e Castanha, Cascabulho, Cláudio Rabeca, Cristina Amaral, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Forró na Caixa, Fulô de Mandacaru, Geraldinho Lins, Irah Caldeira, Isadora Melo, Jorge do Peixe - Baião Granfino, Jorge de Altinho, Josildo Sá, Joyce Alane, Larissa Lisboa, Lia de Itamaracá, Maciel Melo, Mestre Ambrósio, Nádia Maia, Nailson Veira, Nando Cordel, Novinho da Paraíba, Petrúcio Amorim, Quinteto Violado, Regente Joaquim, Salatiel de Camarão, Silvério Pessoa, Terezinha do Acordeon e Zelyto Madeira, entre outros.

Homenageados

Para este ano, a festa homenageia os artistas Bia Marinho, Novinho da Paraíba e a Banda de Pau e Corda.

