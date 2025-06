São João do Recife 2025: votação para escolha das atrações dos polos começa nesta terça-feira (10)

A- A+

A partir desta terça-feira (10), o público poderá escolher as atrações que vão compor a programação dos polos do São João do Recife 2025.



Concorrem 935 atrações, divididas em 19 categorias, entre elas trio pé de serra, quadrilha, banda de pífanos, bacamarteiro, xaxado, violeiro, ciranda, entre outras manifestações.



A votação dos artistas ou grupos deve ser feita até o dia 15 de junho, por meio do Conecta Recife. O nome mais votado em cada polo deverá integrar a programação.



A Prefeitura do Recife reforça que cada atração poderá se apresentar em um único polo no ciclo junino e que o resultado será divulgado no dia 17, também na plataforma digital.

Polos descentralizados

O São João do Recife 2025 contará com 10 polos descentralizados nos seguintes bairros: Lagoa do Araçá, Barro, Totó, Campo Grande e Cordeiro, que celebrarão os festejos juninos nos dias 22 e 23 de junho. Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré e Poço da Panela também serão polos com festas nos dias 27 e 28.



Saiba como votar

Para escolher as atrações, a população deverá acessar o Conecta Recife e clicar no banner “São João 2025”. Em seguida, é necessário fazer o login ou realizar o cadastro na plataforma digital. Na sequência, é possível escolher um dos 10 polos descentralizados disponíveis, depois, selecionar a categoria e, por fim, a atração.



"A cada ano, a Prefeitura do Recife fortalece a participação social na construção das ações. A votação popular para escolher as atrações nos ciclos culturais é sempre um sucesso e nesse ano a nossa expectativa é que mais pessoas se engajem, contribuindo para fazer do São João a festa que todos nós queremos", destacou o secretário de Articulação Política e Social do Recife, Gustavo Monteiro.



O presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto, ressalta que as atrações concorrentes deverão receber cachês com valor de até R$ 16 mil por show.



"Através da votação popular, conseguimos fortalecer a presença da cultura popular nos ciclos culturais da cidade, oferecendo condições para que os artistas e agremiações possam se apresentar e mostrar o que há de melhor em nossa cultura”, afirmou Marcelo Canuto.

Veja também