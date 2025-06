A- A+

São João do Recife 2025: festa nos polos descentralizados começa com forró, quadrilhas e tradição

O São João do Recife teve um dia especial nesse sábado (21). Além da Avenida Rio Branco e Sítio Trindade, tradicionais pontos da festa que reuniram nomes como Novinho da Paraíba e Nando Cordel, o ciclo junino deu o pontapé inicial nos polos descentralizados, que sempre trazem uma programação muito aguardada para a população.

Ao todo, 79 atrações vão passar pelos polos descentralizados. O ponto que deu início à festa foi o Parque das Graças, na Zona Norte do Recife. Apresentações voltadas para todos os públicos, dos mais jovens aos mais velhos, divertiram o público, que foi em busca de forró e quadrilhas juninas.

Quem abriu a festa foi a Quadilha Junina Xotear, ue encantou o público com figurinos coloridos, coreografias cheias de história e a potência de uma das manifestações culturais mais autênticas do Nordeste.

O grupo foi seguido por Lucas dos Prazeres, que agradeceu a oportunidade de dar vida, no palco, ao personagem brincante Tamanquinho, projeto autoral.

“Pernambuco é nosso país, Recife nossa capital, cheia de cultura, diversidade e colorismo. A aula-espetáculo ‘Brincadeira se Preserva Brincando’ celebra as brincadeiras tradicionais como patrimônio vivo, para que todos, especialmente os que têm pouco acesso a esse tipo de conteúdo, possam conhecer, aprender e preservar a sua própria história. Por isso, os polos descentralizados são tão importantes para levar essa cultura a todos os cantos. Estou muito feliz em receber a energia deste polo e em deixar como presente uma vivência ancestral da nossa cidade e do nosso estado”, explicou Lucas.

A festa seguiu com Alex Mono e Gonzaga Leal. Já à noite, Pandeirada de Miguel Mainho e Paula Bujes encerraram a festa. Nos intervalos, como já é tradicional, DJ Incidental comandou o arraial e contagiou o público.

São João continua

A festa continua neste domingo (22) e segunda-feira (23) nos polos descentralizados, com atrações para todos os públicos nos polos do Parque das Graças, Lagoa do Araçá, Campo Grande, Barro, Cordeiro e Totó.

Os tradicionais arraiais da Avenida Rio Branco e do Sítio Trindade vão receber nomes de peso da música pernambucana, como Alceu Valença, Gilmar Leite, Bia Marinho, além de mais uma etapa do 39º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas no Pavilhão das Quadrilhas.



