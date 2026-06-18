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SÃO JOÃO São João do Recife amplia programação e leva 87 atrações a seis polos descentralizados Festa chega aos bairros do Barro, Campo Grande, Cordeiro, Graças, Lagoa do Araçá e Totó entre os dias 21 e 23 de junho

A programação do São João do Recife chega com novidades neste domingo (21) e levará atrações musicais, grupos de cultura popular e apresentações de quadrilhas para seis bairros da cidade. Até a terça-feira (23), os polos do Barro, Campo Grande, Cordeiro, Graças, Lagoa do Araçá e Totó receberão 87 atrações dentro da programação junina de 2026.

Os novos polos se somam aos arraiais já em funcionamento no Sítio Trindade e na Avenida Rio Branco, ampliando a festa para diferentes regiões da capital pernambucana.

A programação foi definida a partir de consultas populares e reúne artistas de diferentes estilos ligados às tradições juninas e à cultura pernambucana.

O primeiro polo a iniciar as atividades será o das Graças, instalado no Parque das Graças. Entre os dias 21 e 23, o espaço receberá 18 apresentações, incluindo shows de Tonfil, Cascabulho, Natasha Falcão, Sagrama, Geraldo Maia e Martins, além de manifestações culturais como o Cavalo Marinho Boi Matuto.

A partir da segunda-feira (22), entram em operação os demais polos descentralizados. Cada um contará, em média, com seis a sete atrações por noite, além de apresentações de DJs nos intervalos.

Entre os artistas e grupos confirmados para os polos estão Almir Rouche, André Rio, Maestro Spok e Orquestra Forrobodó, Maciel Melo, Petrúcio Amorim, Som da Terra, Gerlane Lops, Romero Ferro, Walmir Chagas, Muniz do Arrasta-pé, Dudu do Acordeon, PC Silva e Dona Cila do Coco.

A programação também inclui apresentações das quadrilhas Raízes do Pinho, Tradição e Traque, além dos cocos de Mestre Biu, Estrelas e Coco Camará.

Após as comemorações dedicadas a São João, a programação continuará entre os dias 26 e 29 de junho, quando outros cinco bairros da cidade receberão atividades voltadas às celebrações de São Pedro. O Pátio de São Pedro também integra a programação da reta final dos festejos.

Com o tema “Nossa Raiz”, o São João do Recife segue até o dia 29 de junho. Ao todo, a programação prevê cerca de 1,2 mil apresentações distribuídas em 14 polos espalhados pela cidade.

Para conferir a programação completa, basta acessar o site disponibilizado pela prefeitura do Recife.

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