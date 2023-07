A- A+

SÃO JOÃO São João do Recife: Veja as atrações dos polos descentralizados neste sábado (1°) Festejos acontecem em cinco pontos diferentes da cidade

O São João do Recife, que será finalizado neste domingo (02), ainda tem várias atrações reservadas para o público. A maior parte delas se encontra nos polos descentralizados, que recebem nomes como Michelle Melo, Terezinha do Acordeon, Maciel Melo e Petrúcio Amorim neste sábado (1°).

Os polos descentralizados estão localizados nos bairros do Ibura, Zona Sul da Capital; Bongi, Zona Oeste do Recife; Vila Tamandaré, no bairro de Areias, Zona Oeste; Poço da Panela, na Zona Norte; e Brasília Teimosa, na Zona Sul.

Ibura

A festa no Ibura começa às 17h, com apresentação da banda Cavalo Marinho Voi Matuto. Em seguida, se apresentam Orquestra Arrecifes Frevo Forrozando, às 18h, MC Elvis, às 19h20 e Rapahel Moura, às 20h40. O encerramento ficará por conta dos grupos Forró Chacal, às 22h, e Carta Virada, a partir das 23h20.

Bongi

Como encerramento dos festejos no ano, a programação do Bongi também está mais que especial. As festividades terão início às 16h, com Chinelo de Iaiá, e se estendem até a 0h, com diversos shows de grandes nomes da música pernambucana, como Gustavo Travassos, às 17h20, e Maciel Melo, que se apresenta às 22h40.

Vila Tamandaré

A população do bairro de Areias vai receber a principal programação da noite. Os shows iniciam às 17h, com o grupo Coco das Mulheres, e contarão com apresentaçoes de Michelle Melo, às 19h20, e Petrucio Amorim, a partir das 22h, entre outros artistas.

Poço da Panela

A programação do polo também começa às 16h, com apresentação do Grupo de Xaxado Cabras de Lampião, que serão seguidos por Lucas dos Prazeres, às 17h. Terezinha do Acordeon sobe ao palco às 20h40 e terá convidada especial: Larisa Lisboa participa da apresentação.

Brasília Teimosa

A festa no polo será aberta às 17h, com apresentação do grupo Os Meninos do Coqueiro, seguidos pela dupla Jota Michiles e Cesar Michiles. Às 19h20, será a vez de Forró do Loirão comandar os festejos, enquanto a Banda Culé de Xá e Luzinete Show se apresentam às 20h40 e 22h, respectivamente. O encerramento será feito pela Banda Bandida, a partir das 23h20.

Confira a programação completa dos polos descentralizados neste sábado (1º):

Ibura

17h: Cavalo Marinho Voi Matuto

18h: Orquestra Arrecifes Frevo Forrozando

19h20: MC Elvis

20h40: Rapahel Moura

22h: Forró Chacal

23h20: Carta Virada

Bongi

16h: Chinelo de Iaiá

17h20: Gustavo Travassos

18h40: Luciano Magno

20h: Banda Faz a Farra

21h20: Dinah Santos

22h40: Maciel Melo

0h: Éder Arruda

Vila Tamandaré

17h: Cocos das Mulheres

18h: Pecinho Amorim

19h20: Michele Melo

20h40: Silvana Salazar

22h: Petrucio Amorim

23h20: Banda Vumbora

Poço da Panela

16h: Grupo de Xaxaxado Cabras de Lampião

17h: Lucas dos Prazeres

18h: Gonzaga Leal

19h20: Barbara Ayres

20h40: Terezinha do Acordeon - Com participação de Larissa Lisboa

22h: Nando Cordel

23h20: Forró Retrô

Brasília Teimosa

17h: Os Meninos do Coqueiro

18h: Jota Michiles e Cesar Michiles

19h20: Forró do Loirão

20h40: HBanda Culé de Xá

22h: Luzinete Show

23h20: Banda Bandida

