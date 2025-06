A- A+

Festas juninas São João do Recife começa nesta quinta-feira (12); confira a programação As atividades seguem até o próximo dia 29 de junho, com diversas opções de festa para o público recifense

O São João do Recife terá o seu início oficial a partir desta quinta-feira (12) e contará com uma programação recheada de atividades para todos os públicos como o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, no Sítio Trindade, além de shows na avenida Rio Branco, Caminhada de Forró e o Quadrilhão.

As 77 atrações, entre trios, quadrilhas, cantores, cantoras e grupos da cultura popular, embalarão a estreia da festa, além dos mais de 100 sanfoneiros e artistas da Caminhada.

A Caminhada do Forró terá concentração na quinta-feira (12), das 17h às 19h30, na rua da Moeda, embalada pelo trio Xinelo Rasgado, com apresentações de Irah Caldeira, Larissa Lisboa, Juba, César Amaral, Pecinho e Josildo Sá, que é presença confirmada em todas as edições da Caminhada.

De acordo com Terezinha do Acordeon, responsável pelos sanfoneiros desde a primeira edição, 100 músicos irão puxar a Caminhada deste ano, rumo à Praça do Arsenal.

Na praça, a partir das 20h30, subirão ao palco da Caminhada, na celebração de seus 20 anos de forró, Chico César e várias gerações de artistas, como Karol Maciel, Cezzinha, Felipe Costa, Beto Hortiz, além de Toninho do Acordeon e Ângelo Gabriel.

Na voz, irão se revezar nomes como Silvério Pessoa, Nádia Maia, Cristina Amaral, Rogério Rangel, As Januárias, Laís Sena, Roberto Cruz, Sarah Leandro, André Macambira, Liv Moraes e Almério. A Caminhada do Forró é uma produção da Acontecer Projetos Culturais.

Ainda na quinta, o quadrilhão também desfilará com alegorias juninas pelo Bairro do Recife, a partir das 18h, com concentração no Armazém do Campo até o Marco Zero. O cortejo, realizado pela Liga de Quadrilhas Juninas do Recife, reunirá 10 quadrilhas adultas e 6 infantis, de sete bairros.

Os eventos ainda continuam por todo o final de semana, com o Desfile das Bandeiras no sábado (14), que reunirá 15 bandeiras e grupos culturais. A concentração será às 14h, na rua Nova, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares.

De lá, o desfile em louvor aos padroeiros do altar junino, São José, Santo Antônio, São João e São Pedro, seguirá em direção à Rio Branco.

A Quadrilha Lumiar participará do concurso de Quadrilhas Juninas Adultas neste domingo (15), às 19h50, no Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife. Foto: Marcos Pastich / PCR

A Caminhada do Forró tem concentração às 17h, na Rua da Moeda, e cortejo até a Praça do Arsenal, com shows que começam às 20h30. Foto: Wesley D'Almeida

A Quadrilha Evolução se apresentará neste domingo (15), no Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife. A apresentação está prevista para começar às 22h30. Foto: Marcos Pastich / PCR

A estreia do São João do Recife 2025 nesta quinta-feira (12) contará com 77 atrações. Foto: Marcos Pastich / PCR

Já na sala de reboco da Rio Branco, a festa já começa também nesta quinta-feira (12), com cinco atrações, em honra e graça ao santo casamenteiro. O grupo Chão de Barro participará do evento, das 12h às 14h.

Além disso, o arraial da Rio Branco será embalado pelo Balé Popular do Recife, Mestres do Coco de Pernambuco, Lara Couto e Carlos Filho, a partir das 18h. Até o domingo (15), 26 atrações animam o balancê por lá.

Programação:

20ª Caminhada do Forró

Data: Quinta-feira, 12 de junho

Local: Concentração às 17h, na Rua da Moeda, e cortejo até a Praça do Arsenal, onde os shows começam às 20h30

Quadrilhão

Data: Quinta-feira, 12 de junho

Local: Concentração às 18h, no Armazém do Campo, seguida de cortejo rumo ao Marco Zero

Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

Data: Quinta-feira, 12 de junho

Local: Sítio Trindade

21h10 - Xodó Pernambucano

21h50 - Traquejo

22h30 - Xotear

23h10 - Xodó Junino

23h50 - Flor do Caruá

0h30 - Sem Limite

Dia 13 (Sexta-feira)

21h10 - Rosa dos Ventos

21h50 - Rojão do Cabo

22h30 - Raio de Sol

23h10 - Arrocha o Nó

23h50 - Zé Matuto

0h30 - Raízes do Nordeste

Dia 14 (Sábado)

17h10 - Serrana Matuta

17h50 - Carcará

18h30 - Sulanca

19h10 - Zabumba

19h50 - Amigos do Furacão

20h30 - Portal do Agreste

21h10 - Mistura de Cor

21h50 - Raízes do Pinho

22h30 - Dona Matuta

23h10 - Unidos da Roça

Dia 15 (Domingo)

17h10 - Origem Nordestina

17h50 - Arrasta Pé

18h30 - Magia Matuta

19h10 - Flor da Vertente

19h50 - Lumiar

20h30 - Rojão (Jaboatão)

21h10 - União Junina

21h50 - Portal do Sertão

22h30 - Evolução

23h10 - Tradição

Rio Branco

Quinta-feira (12)

14h - Forró Chão de Barro

18h - Balé Popular do Recife

19h30 - Mestres do Coco de Pernambuco

21h - Lara Couto

22h30 - Carlos Filho

Sexta-feira (13)

12h - Trio Forró Vienna

18h - Coco de Mulheres

19h30 - Trio Xodó Maior

21h - Remanso do Forró

22h30 - Banda Segnos

0h - Balaio de Cheiro

Sábado (14)

12h - Trio Nordeste Show

16h - Quadrilha Junina Brincants Show

17h - Cia. Perna de Palco

18h - Trio 100% Mulher

19h30 - Rabecado

21h - Patrícia Cruz

22h30 - Claudio Rabeca

0h - Savinho do Acordeon

Domingo (15)

12h - Trio Pérola Negra

15h - Bailinho Kids

16h - Quadrilha Raio de Sol Mirim

17h - Família Salustiano

18h - Trio Tempero do Forró

19h30 - Banda Eu, Tu & Elas

21h - Climério Oliveira

Desfile das Bandeiras

Data: Sábado, 14 de junho

Local: Concentração às 14h, na Rua Nova, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares. Destino final: Rio Branco



Veja também