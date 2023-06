A- A+

SÃO JOÃO São João do Recife: Confira a programação de atrações desta quinta (22) De Procissão dos Santos Juninos a concurso de quadrilhas, festejos juninos contam ainda com apresentações musicais

O São João do Recife segue com animação nas alturas e, nesta quinta-feira (22), a programação reserva diversas atrações para o público que quer curtir os festejos juninos.

Contando com apresentações musicais, procissão e grande final de concurso de quadrilhas, as festas ocorrerão em dois polos: Novo Arraial da Rio Branco, na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central; e no Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da capital.

Novo Arraial da Rio Branco

Dando continuidade aos festejos juninos deste ano, o Novo Arraial da Rio Branco recebe mais uma vez grupos de forró de pé de serra para animar a festa. Das 12h às 14h, o Trio Tempero do Forró sobe ao mini-palco, enquanto o Trio Oxente fará o encerramento das 17h às 19h.

Sítio Trindade

O polo mais tradicional do São João do Recife receberá, novamente, a principal programação da noite. A partir das 16h, fiéis partem do Morro da Conceição, na Zona Norte, até o Sítio da Trindade, durante a Procissão dos Santos Juninos.

O evento acontece em homenagem aos santos São João, São Pedro e Santo Antônio, e será uma mistura entre festa e religiosidade com orquestras, bandinhas e trios pé de serra.

Além disso, a programação desta quinta no Sítio Trindade contará ainda com a grande final do 37° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas.

A primeira etapa da final contou com apresentação de seis grupos e, nesta quinta, mais seis competem, a partir das 20h, no Pavilhão das Quadrilhas, pelo prêmio de R$ 18,2 mil.

Confira a programação completa do São João do Recife nesta quinta-feira (22):

Novo Arraial da Rio Branco

12h às 14h - Trio Tempero do Forró

17h às 19h - Trio Oxente

Morro da Conceição- Sítio Trindade

16h - Procissão dos Santos Juninos

Sítio Trindade

Pavilhão das Quadrilhas

Final do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

20h - Quadrilha Junina Portal do Sertão

20h35 - Quadrilha Junina Dona Matuta

21h10 - Quadrilha Junina Zé Matuto

21h45 - Quadrilha Junina Evolução

22h20 - Quadrilha Junina Traque

22h55 - Quadrilha Junina Lumiar

