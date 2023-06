A- A+

SÃO JOÃO 2023 São João do Recife: Confira as atrações nos polos juninos nesta segunda-feira (12) Novo Arraial da Rio Branco e Sítio da Trindade receberão o segundo dia de festejos

Esta segunda (12) é de festividades de São João no Recife. Depois de um domingo de chuvas com eventos cancelados, a festa volta com programação nesta segunda.



Os polos a receberem os festejos serão o Novo Arraial da Rio Branco, na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central da cidade, e o Sítio da Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da capital, com direito a apresentações musicais e de quadrilhas juninas.

Novo Arraial da Rio Branco

No Novo Arraial da Rio Branco, que conta pela primeira vez com cidade cinematográfica e ornamentos tradicionais do São João, recebe, a partir das 12h, o Trio Arranca Rabo, que promete muito forró pé de serra para animar a festa.

Poucas horas, mais tarde, das 17h às 19h, será a vez do Trio Forró Luado comandar o mini-palco montado no polo e encerrar os festejos da Rio Branco no dia.

Sítio da Trindade

Um dos mais tradicionais polos dos festejos no Recife, o Sítio da Trindade sediará dois concursos de quadrilhas no Pavilhão das Quadrilhas. A abertura ocorreu no domingo (11), com apresentação de 10 grupos no 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas.

Nesta segunda, o concurso promoverá a apresentação de mais seis quadrilhas, das 20h às 22h55, então quem quiser partir da Avenida Rio Branco direto para o Sítio da Trindade, poderá aproveitar o que há de melhor nos dois polos.

Confira a programação completa do São João do Recife nesta segunda-feira (12):



Novo Arraial da Rio Branco

12h às 14h - Trio Arranca Rabo

17h às 19h - Trio Forró Luado



Sítio Trindade

Pavilhão das Quadrilhas

Eliminatórias do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

20h - Quadrilha Junina Xotear

20h35 - Quadrilha Junina Rojão de Jaboatão dos Guararapes

21h10 - Quadrilha Junina Serrana Matuta

21h45 - Quadrilha União Junina

22h20 - Quadrilha Junina Sanfonar

22h55 - Quadrilha Junina Raízes

