SÃO JOÃO 2023 São João do Recife contará com 9 mil servidores atuando nos polos festivos Os serviços vão desde a limpeza da cidade, fiscalização de trânsito e mobilidade e oferta de serviços de saúde, entre outros

O São João do Recife está a todo vapor e, para organizar um pouco a festa, serão disponibilizados mais de 9 mil profissionais para dar suporte à população nos polos Rio Branco, Sítio Trindade, Pátio de São Pedro e mais cinco polos de bairro.

Os servidores atuarão em todos os fins de semana de festas, que vão até o dia 30 de junho, em serviços variados, como limpeza da cidade, fiscalização do trânsito e mobilidade, assistência social e contra violência de gênero, entre outros.

Para as festividades, a Autarquia de Trânsito de Transporte Urbano do Recife (CTTU) disponibilizará mais de 450 profissionais para garantir a segurança viária, mas aconselha a quem quiser se deslocar de carro para chegar cedo e dar preferência a transportes públicos, táxis e serviços de aplicativo.

Para atuar na limpeza, mais de 3,5 mil profissionais foram destacados para efetuar o serviços nos principais polos, como Sítio Trindade e Novo Arraial da Rio Branco.



Segurança

Com o objetivo de promover segurança para o público infantil, a Secretaria Executiva de Direitos Humanos irá colocar pulseiras em crianças e também terá espaços de proteção para acolher aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e risco social.



Ainda atando na promoção de segurança, a Secretaria da Mulher montará, como de costume, um stand que vai funcionar até o dia 30 de junho, no Sítio Trindade. No local, uma equipe multidisciplinar, com psicóloga, advogada e assistente social, do Centro de Referência Clarice Lispector vai ouvir e orientar mulheres que tenham sido vítimas de assédio, importunação sexual e outras formas de violência durante os festejos.

Na Rio Branco, a secretaria oferece o serviço da Unidade Móvel de Atendimento à Mulher. A medida tem como objetivo ampliar a oferta de informação e garantia de acesso de mulheres às ações de prevenção e enfrentamento à violência. Ao todo, 60 profissionais estão mobilizados na ação.

