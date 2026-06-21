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São João 2026 São João do Recife: manifestações culturais animam o arraial da Rio Branco neste domingo (21) A Companhia de Dança Pernambuco foi a primeira a pisar no palco e fez a alegria da criançada. Na sequência, o Cavalo Marinho Boi Pintado fez o público "brincar"

Na tarde deste domingo (21), o último antes do São João, o Arraial da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, um dos principais da capital, contou com apresentações culturais e a animação do público desde o início da tarde.

A Companhia de Dança Pernambuco foi a primeira a pisar no palco e fez a alegria da criançada. Na sequência, o Cavalo Marinho Boi Pintado fez o público “brincar” conforme a mistura de teatro, dança, música e poesia.

Em seu primeiro São João, Nara, de 2 anos, veio acompanhada da mãe, a empresária Talita Souza, e do pai, o professor universitário Cristiano Bastos, ambos apaixonados pela festa de São João.

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“Ano passado ela ainda era muito pequena e tinha medo de fogos. Mas esse ano ela já ama São João e dança bastante com o pai, que toca sanfona e triângulo. Então, viemos com ela para participar de tudo”, disse a mãe.

O morador de Exu, Amilton Araújo, que está passando uns tempos no Recife devido a um tratamento médico, trouxe o gibão e o chapéu de couro, inspirados no figurino clássico de Luiz Gonzaga, para curtir o São João do Recife.

“Como não ia conseguir ambientar o São João da minha terra, aproveitei para ambientar o do Recife. Eu faço esse personagens desde que era criança, porque sou muito fã do Rei do Baião. Nasci em Exu e tive muita aproximação com seu Luiz, dona Helena e toda a família Gonzaga”, contou o performista.

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