São João São João do Recife 2025: Parque das Graças abre programação dos polos descentralizados neste sábado Apresentações da Quadrilha Junina Xotear, do cantor Alex Mono e de Lucas dos Prazeres - Tamanquinho - são algumas das atrações

Começa neste sábado (21) o primeiro dia da programação do São João do Recife nos polos descentralizados.

Ao todo, seis polos descentralizados contam com programação junina até a próxima segunda-feira (23).

E, no primeiro dia de eventos, o polo descentralizado do Parque das Graças, na Zona Norte do Recife, é o único ponto que conta com atrações.

A programação inicia a partir das 16h e segue até as 21h50. Os destaques ficam por conta das apresentações da Quadrilha Junina Xotear e dos cantores Alex Mono e Gonzaga Leal.



O público infantil também é contemplado com Lucas dos Prazeres - Tamanquinho.

Parque das Graças

Sábado (21)

16h - Quadrilha Junina Xotear

16h30 - Lucas dos Prazeres - Tamanquinho

17h50 - Alex Mono

19h10 - Gonzaga Leal

20h30 - Pandeirada de Miguel Marinho

21h50 - Paula Bujes

*DJ Incidental nos intervalos



