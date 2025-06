A- A+

São João São João do Recife 2025: confira a programação dos polos descentralizados neste domingo (22) Destaques da programação ficam por conta de Michelle Melo, Dudu do Acordeon e Vem com Elvis

O São João do Recife segue nos polos descentralizados da cidade neste domingo (22).

Neste segundo dia de programação, todos os seis pontos espalhados pela capital pernambucana contarão com atrações.

Os destaques da programação ficam por conta da cantora Michelle Melo, que se apresenta no polo Campo Grande, Dudu do Acordeon marcando presença no polo Lagoa do Araçá, e Vem com Elvis, no polo do Totó.

A programação também contará com a apresentação de quadrilhas juninas.

Confira a programação completa do domingo (22)

Parque das Graças

16h - Quadrilha Junina Traque

16h30 - Cia Brasil de Dança Adriana do Frevo - Frevodrilha

17h50 - Dona Cila do Coco

19h10 - Muniz do Arrasta-pé

20h30 - Forró Rabecado

*DJ Incidental nos intervalos

Barro

16h - A Cocada

17h - Banda Eu, Tu & Elas

18h - Tempero Brasileiro "Forró du Bom"

19h30 - Rosana Simpson e Bruno Simpson

21h - Xote Federal

22h30 - Gabriel Gouveia

0h - Banda Forró Chicote

Campo Grande

16h - Quadrilha Junina Evolução

17h - Zelyto Madeira

18h - Lucinha Guerra

19h30 - Soxote A

21h - Banda The Rossi

22h30 - Derico Alves

0h - Michelle Melo

Cordeiro

16h - Quadrilha Junina Xapel de Palha

17h - Ednardo Dali

18h - Zé Brown

19h30 - Reinivaldo Pinheiro

21h - Tribo Cordel

22h30 - Rogério Rangel

0h - Banda Labaredas

Lagoa do Araçá

16h - Quadrilha Junina Lumiar

17h - Família Salustiano

18h - Bárbara Aires

19h30 - Sagrama

21h - Dudu do Acordeon

22h30 - Banda Sanfonada

0h - Igor Bacelar

Totó

16h - Boi da Cutia

17h - Cesar Pakerinha

18h - Iara Gomes

19h30 - Internacionais do Forró

21h - Walmir Chagas - O Véio Mangaba

22h30 - Ed Carlos

0h - Vem com Elvis



