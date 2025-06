A- A+

São João São João do Recife 2025: confira a programação dos polos descentralizados nesta segunda (23) Destaques do dia ficam por conta de Marron Brasileiro, Almir Rouche e Maestro Spok e Orquestra Forrobodó

A véspera de São João, esta segunda-feira (23), marca o terceiro e último dia de atrações nos seis polos descentralizados do Recife.

E todos os polos espalhados pela cidade contam com atrações musicais e apresentações de quadrilhas juninas.

A programação começa a partir das 16h, no Parque das Graças; das 18h, no Barro; e das 17h na Lagoa do Araçá, em Campo Grande, no Cordeiro e no Totó.

Os destaques do dia ficam por conta de Marron Brasileiro, Almir Rouche e Maestro Spok e Orquestra Forrobodó.

Confira a programação completa da segunda-feira (23)



Parque das Graças

16h - Quadrilha Xodó Junino

16h30 - Mari Bigio

17h50 - Kelly Rosa

19h10 - Conjunto Pirão de Peixe, PC Silva e Vincícius Barros

20h30 - Almério



Barro

18h - Albino Baru

19h30 - Manoel Netto

21h - Day Araújo

22h30 - Amauri Nascimento

0h - Abalo

Campo Grande

17h - Mateus e Katilinda e Banda Kids

18h - Bolsa de Madame

19h30 - Edilza Aires

21h - Forró Zé Amarok

22h30 - Marron Brasileiro

0h - Valquíria Santana

Cordeiro

17h - Quadrilha Junina Amigos do Furacão

18h - Dedé + 1000

19h30 - Erica Natuza

21h - Galeguinho de Gravatá

22h30 - Almir Rouche

0h - Netinho Curtição

Lagoa do Araçá

17h - Boi Faceiro

18h - Portozero

19h30 - Flávio Ferrari

21h - Maestro Spok e Orquestra Forrobodó

22h30 - Banda Espartilho

0h - Quenga de Coco

Totó

17h - Grupo Mazuca da Quixaba

18h - Forró Culé de Xá

19h30 - Lucinha Guerra

21h - Tuca Barros

22h30 - Edu Mendonça



