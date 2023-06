A- A+

SÃO JOÃO 2023 São João do Recife promove concursos de quadrilhas no Sítio da Trindade; confira a programação A abertura aconteceu neste domingo (11) e as apresentações se estendem até o dia 29 de junho

Em comemoração ao São João, Recife está promovendo o 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas no Sítio da Trindade, Casa Amarela, na Zona Norte, polo tradicional dos festejos na capital.

Ao todo, o concurso possui 34 competidores. O início foi no último domingo (11), a partir das 17h, e contou com a apresentação de 10 grupos. Os outros 24 irão se apresentar até a quinta-feira (15), sempre no Pavilhão do Sítio, e o público poderá conferir de maneira gratuita.

As finais estão marcadas para os dias 21 e 22 de junho, a partir das 20h. Das 34 iniciais, restarão apenas 12 para a estapa final, e cada uma receberá R$ 3,9 mil pela classificação. Dessas, cinco se sagrarão com campeãs e receberão um total de R$ 56 mil em prêmios.

Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

Além disso, nos dias 28 e 29, será realizado o 19° Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com oito grupos. O resultado será divulgado ainda no dia 29 e os três primeiros colocados receberão, ao todo, R$ 16,8 mil em prêmios.

Programação dos concursos

37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

Programação das Eliminatórias

No Pavilhão das Quadrilhas, no Sítio Trindade

De 11 a 15 de junho

Dia 12 (Segunda-feira)

20h - Quadrilha Junina Xotear

20h35 - Quadrilha Junina Rojão de Jaboatão dos Guararapes

21h10 - Quadrilha Junina Serrana Matuta

21h45 - Quadrilha União Junina

22h20 - Quadrilha Junina Sanfonar

22h55 - Quadrilha Junina Raízes



Dia 13 (Terça-feira)

20h - Quadrilha Junina Rosa dos Ventos

20h35 - Quadrilha Junina Dona Matuta

21h10 - Quadrilha Junina Portal do Sertão

21h45 - Quadrilha Junina Traque

22h20 - Quadrilha Junina Raízes do Nordeste

22h55 - Quadrilha Junina Lumiar



Dia 14 (Quarta-feira)

20h - Quadrilha Xodó Junino

20h35 - Quadrilha Junina Zé Matuto

21h10 - Quadrilha Junina Arrocha o Nó

21h45 - Quadrilha Junina Evolução

22h20 - Quadrilha Junina Zabumba

22h55 - Quadrilha Junina Raio de Sol



Dia 15 (Quinta-feira)

20h - Quadrilha Junina Xapéu de Palha

20h35 - Quadrilha Junina Unidos da Roça

21h10 - Quadrilha Junina Origem Nordestina

21h45 - Quadrilha Junina Matutada

22h20 - Quadrilha Junina Sapeca

22h55 - Quadrilha Junina Tradição



19° Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

No Pavilhão das Quadrilhas, no Sítio Trindade

Dias 28 e 29 de junho



Dia 28 (Quarta-feira)

20h - Brincant’s Show

20h35 - Junina Fusão

21h10 - Junina Balancê

21h45 - Matutinho Dançante



Dia 29 (Quinta-feira)

20h - Maracabarro

20h35 - Mirim Evolução

21h10 - Flor da Chã

21h45 - Mirim Matulão

