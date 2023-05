A- A+

SÃO JOÃO São João do Recife terá 20 dias de festa; confira polos e atrações Anúncio aconteceu no Sítio Trindade, na manhã desta sexta-feira (26)

A Prefeitura do Recife anunciou, na manhã desta sexta-feira (26), a programação da festa oficial de São João deste ano, que terá mais de 800 atrações distribuídas em 20 dias e tem início previsto para o próximo dia 11. O evento contando o planejamento dos festejos juninos na cidade aconteceu no Sítio Trindade, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte da capital pernambucana. O prefeito João Campos (PSB) esteve presente.

Além do Sítio Trindade, o Bairro do Recife e o Pátio de São Pedro, ambos na região central recifense, são os outros pontos que receberão a agenda de shows.



Algumas das atrações são: Alceu Valença, Elba Ramalho, Anastácia, Santanna, Petrúcio Amorim, Maciel Melo, Geraldinho Lins, Em Canto e Poesia, Quinteto Violado, Nando Cordel, Novinho da Paraíba, Coco dos Pretos, Ciranda Dengosa, Terezinha do Acordeon, Ciranda Imperial, Bia Marinho, Coco do Juremá, Nádia Maia, Cascabulho, Fim de Feira, Ciranda do Egídio.



E ainda estão entre as atrações, Assisão, Mestre Ambrósio, Salatiel D’ Camarão, Muniz do Arrasta-pé, Família Salustiano, Lia de Itamaracá, Forró na Caixa, Alcymar Monteiro e Mestre Gennaro.

Nesta edição, Jorge de Altinho e Irah Caldeira são os artistas homenageados. Ele é natural da cidade de Olinda, no Grande Recife, enquanto ela é nascida em Minas Gerais, mas mora no Recife há mais de 20 anos.

Neste ano, os artistas Irah Caldeira e Jorge de Altinho serão os dois homenageados do São João do Recife



No lançamento da programação, o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Mello, exaltou os traços da cultura local. “É uma alegria imensa estar realizando isso, nós sonhamos em ver a cultura recifense vivendo a sua plenitude e efervescência. São culturas tradicionais, diferenciadas e importantes para a nossa vida”, disse Mello.



Polos e programação

No Bairro do Recife, o “Arraial Novo da Rio Branco”, contará com sala de reboco, cidade cenográfica e barraquinhas. Tudo ao som dos acordes juninos.

A festa no bairro começa no próximo dia 11 de junho, com os trios pé de serra circulando pelas ruas. Até o dia 30, de segunda a segunda, das 12h às 14h e das 17h às 19h, vai ter trio pé-de-serra na Rio Branco. Nos finais de semana, o balancê será com as presenças de quadrilhas juninas e apresentações também na sala de reboco, das 19h até 1h, nas sextas e sábados e das 16h às 21h, aos domingos.

No dia 15, outra tradição junina ganha as ruas do Bairro do Recife: o Desfile das Bandeiras, que acontece junto com a Caminhada do Forró, arrastando o povo da Rua da Moeda até a Praça do Arsenal, a partir das 17h.

No Sítio Trindade, a programação também começa no dia 11 de junho, com as eliminatórias do 37° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas. Até o dia 15, 34 grupos desfilarão suas cores e enredos no palhoção.

Do dia 16 em diante, a festa espraia, enchendo o Sítio de forró. Vai ter programação musical no palco principal e na sala de reboco do sítio nos dias 16, 17 e 18, 23, 24 e 25, 28, 29 e 30. Nos finais de semana, das 16h às 19h, o pavilhão do Sítio também terá programação infantil.



Os dias 21 e 22 também serão muito úteis para quem quiser celebrar a festa e a fé juninas, no Festival Comida de Santo e na Procissão dos Santos Juninos. Também nos dias 21 e 22, o palhoção das quadrilhas recebe as finais do concurso adulto. As apresentações do concurso infanto-juvenil serão nos dias 28 e 29. Nos dias 28, 29 e 30 vai ter festa para São Pedro.

A programação descentralizada vai espalhar apresentações por dez bairros. Nos dias 23 e 24, Lagoa do Araçá, Barro, Totó, Campo Grande e Cordeiro festejam São João. E nos dias 29 e 30, arrastam pé Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré e Poço da Panela

Abaixo, confira a programação do São João do Recife>

Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife

Dias 11, 18 e 25 de junho (domingos) – Quadrilhas, trios itinerantes/atrações na Sala de Reboco, das 10h às 14h/16h às 21h

Dias 12, 13, 14 e 15, 19, 20, 21 e 22, 26, 27, 28 e 29 de junho (segunda a quinta-feira) - Trios pé de serra itinerantes pelo bairro, das 12h às 14h e das 17h às 19h

Dias 16, 23 e 30 de junho (sextas) – Trios itinerantes/atrações na Sala de Reboco, das 12h às 19h/19h até 1h

Dias 17 e 24 de junho (sábados) – Quadrilhas, trios itinerantes/atrações na Sala de Reboco, das 12h às 19h/19h até 1h

Dia 15 de junho (quinta-feira) - Caminhada do Forró e Desfile das Bandeiras, da Rua da Moeda até a Praça do Arsenal), a partir das 17h

Sítio Trindade, em Casa Amarela

Dias 11 a 15 de junho (domingo a quinta-feira) - Eliminatórias do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

Dias 16, 23 e 30 de junho (sextas) - Programação no palco e na sala de reboco, a partir das 18h

Dias 17 e 18, 23, 24 e 25 de junho (sexta, sábados e domingos) - Programação infantil do pavilhão das quadrilhas, a partir das 16h, e programação no palco e na sala de reboco, a partir das 18h

Dias 21 e 22 de junho (quarta e quinta-feira) - Finais do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, a partir das 20h

Dia 21 de junho (quarta-feira) - Festival Comida de Santo, a partir das 20h

Dia 22 de junho - Procissão dos Santos Juninos, a partir das 16h, do Morro da Conceição ao Sítio Trindade

Dias 28 e 29 de junho (quarta e quinta-feira) - Programação no palco e na sala de reboco, a partir das 18h, e 19° Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, a partir das 20h

Pátio de São Pedro, no bairro de São José

Dias 28, 29 e 30 - Programação no palco, das 17h até 1h

Polos descentralizados

*As atrações por dia ainda não foram divulgadas.

Dias 23 e 24 de junho - Lagoa do Araçá, Barro, Totó, Campo Grande e Cordeiro

Dias 29 e 30 de junho - Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré e Poço da Panela

Veja também

Guerra na Ucrânia Chanceler russo diz a enviado chinês que vê "sérios obstáculos" à paz na Ucrânia