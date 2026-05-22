A- A+

forró na capital São João do Recife terá Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Jorge de Altinho; confira atrações Festejos juninos da capital acontecem de 11 a 29 de junho

‘Nossa Raiz’ é mais uma vez o tema do São João do Recife para o ano de 2026. A cidade anunciou, nesta sexta-feira (22), a nuvem de atrações que vão abrilhantar os 19 dias de festas juninas da capital pernambucana. Os anúncios aconteceram no Sítio Trindade, principal polo do São João recifense.

Ao todo, serão cerca de 1.200 atrações nos 14 polos espalhados pelo município. Além do forró, coco, ciranda, baião e todas as tradições prometem agitar o ciclo junino do Recife. Grandes nomes da cena musical, como Elba Ramalho, Santanna e Petrúcio Amorim, garantem o movimento.



Os festejos juninos da capital acontecem de 11 a 29 de junho.

Veja mais atrações musicais:

Adiel Luna, Assisão, Banda de Pau e Corda, Banda Fim de Feira, Bia Marinho, Cascabulho, Capim com Mel, Cláudio Rabeca, Cristina Amaral, Dudu do Acordeon, Elba Ramalho, Forró na Caixa, Geraldo Azevedo, Geraldinho Lins, Irah Caldeira, Isadora Melo, Israel Filho, Jorge de Altinho, Josildo Sá, Joyce Alane, Laís Senna, Larissa Lisboa, Lia de Itamaracá, Maciel Melo, Mestre Galo Preto, Mestre Ambrósio, Miguel Marinho, Mestre Gennaro, Maciel Salu, Mestre Anderson Miguel, Nádia Maia, Nailson, Nando Cordel, Novinho da Paraíba, Pecinho Amorim, Petrúcio Amorim, Quinteto Violado, Rabecado, Regente Joaquim, Rogério Rangel, Salatiel de Camarão, Silvério Pessoa e Terezinha do Acordeon, além dos homenageados Caju e Castanha, entre outros.

Em atualização.

Veja também