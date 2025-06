A- A+

Ciclo junino São João do Recife: véspera combina exaltação da identidade cultural com programação infantil Além do Sítio Trindade e da Avenida Rio Branco, a capital pernambucana contou com outros seis polos descentralizados para celebrar a véspera de São João

A véspera de São João, celebrada nesta segunda-feira (23), foi marcada por uma programação que confirmou a força cultural do período junino no Recife.

As famílias recifenses e o público vindo de outros municípios e estados acompanharam apresentações artísticas em oito polos espalhados pela capital pernambucana.

Na área central do Recife, a Avenida Rio Branco começou mais um dia de celebração do ciclo junino ao meio-dia, com Trio Antônio Paulino.

As apresentações artísticas e culturais voltaram a partir das 16h, com a Quadrilha Dona Matuta, e seguiram até o fim do dia com Balé Deveras, Trio Siridó, Severino dos 8 Baixos, Terezinha do Acordeon, Macaco e Isadora Melo.

O principal polo da capital pernambucana, o Sítio Trindade, localizado em Casa Amarela, na Zona Norte, recebeu uma programação diversificada para celebrar a véspera de São João.

Elementos fortes da cultura nordestina e pernambucana, como o muito forró, coco, xote e baião, fizeram parte do festejo junino no polo.

A programação no Palco Principal do Sítio Trindade começou por volta das 18h com Coco do Rosário. As apresentações seguem até a madrugada com Fabiana Pimentinha, Silvério Pessoa, Assisão, Petrúcio Amorim e Cristina Amaral.

A Sala de Reboco, outro palco do Sítio Trindade, contou com shows durante toda a noite. Os artistas escolhidos para fazer a festa do público foram Allan Carlos, Andrezza Formiga, Bete de Castro, Pecinho Amorim e Aleixo dos Oito Baixos.

São João raiz

A preferência das famílias pelo Sítio Trindade foi para mostrar às crianças símbolos culturais e tradicionais do São João em Pernambuco.

Yasmin Almeida foi com a filha, Maria Valentina, de três anos de idade. A experiência foi a primeira da criança num festejo junino de grande público.

“É o primeiro São João de Maria Valentina em local com público. A gente procurou trazer ela, nesse primeiro contato, com algo mais raiz e cultural. Eu queria que ela tivesse o primeiro contato com tudo o que eu pude viver na minha infância”, disse.

A consultora de vendas optou por sair com a filha apenas na véspera de São João.

“Ela está amando, é muito comunicativa e se sentiu bastante à vontade. Está tudo muito lindo”, completou Yasmin.

Outra mãe que teve o mesmo pensamento foi Larissa Sampaio, que trouxe o filho Benjamim Sampaio, de um ano e seis meses, para o primeiro São João no Sítio Trindade.

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, a arquiteta é casada com o garanhuense Lucas, pai de Benjamim.

Apesar da família nordestina, o pequeno nasceu em Brasília e está sendo introduzido pela primeira vez ao período junino.

A mãe destacou a importância de introduzir o garoto à cultura nordestina.

“Benjamim está amando demais a primeira experiência com a cultura. Ele não nasceu no Recife, mas os pais são nordestinos e estamos amando apresentar a cultura para ele”, afirmou.

Além das apresentações no Palco Principal e Sala de Reboco, o público presente no Sítio Trindade ainda acompanha o primeiro dia das finais da 21ª edição do Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis.

Os vencedores da disputa serão revelados nesta terça-feira (24). Somando os dois dias (23 e 24), 17 grupos vão animar o público no Sítio Trindade.

As Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, que se apresentaram no primeiro dia das finais, foram: Couro Quente, Encantos, Matutos do Sertão, Balancê Mirim, Trapiá, Fusão, Maracabarro, Matutinho Dançante e Coração Mirim.

Polos descentralizados

A véspera do São João do Recife também foi aproveitada em outros pontos da capital pernambucana por meio dos seis polos descentralizados. Esse foi o terceiro e último dia de festas nesses locais.

O público conseguiu aproveitar no Parque das Graças, no Barro, na Lagoa do Araçá, em Campo Grande, no Cordeiro e no Totó.

A programação do Parque das Graças começou às 16h com a Quadrilha Xodó Junino.

Na sequência, Mari Bigio, Kelly Rosa, o Conjunto Pirão de Peixe, PC Silva e Vinícius Barros e Almério completaram a festa.

Patrícia Carvalho e Nilo Carvalho trouxeram a filha Olívia, de 5 anos, para o primeiro São João no Parque das Graças. A mãe curtiu a programação junina num local dedicado às crianças.

“Acho válido que tenha lugares com uma programação [para as crianças], não só no Parque das Graças mas em outros locais também. Minha filha adorou. Eu não conhecia essa possibilidade de vir para o Parque das Graças que é um local mais tranquilo”, disse.

Em Campo Grande, Mateus e Katilinda e Banda Kids iniciaram os shows às 17h. A programação segue até meia-noite com Bolsa de Madame, Edilza Aires, Forró Zé Amarok, Marron Brasileiro e Valquíria Santana.

Patrícia Carolina, de 23 anos, mora em Peixinhos e estava em Campo Grande com as irmãs Júlia e Juliana, de 3 anos. Ela destacou a importância de ter espaços para aproveitar o São João em família.

“Eu acho muito bom. É inclusivo e bem tranquilo, onde as crianças podem brincar em paz. Não tem confusão, que é o mais importante para trazer as crianças”, destacou.

Dia de São João

E a festa ainda não acabou na capital pernambucana. O São João do Recife segue com programação no dia oficial do santo.

O Sítio Trindade inicia os shows às 17h com Coco do Juremá, no Palco Principal, e Marinho do Recife na Sala de Reboco.

O principal espaço do polo junino de Casa Amarela ainda recebe Liv Moraes, Irah Caldeira, Fafá de Belém e Geraldinho Lins. Já a Sala de Reboco tem Mônica Feijó, Roberto Cruz, Cylene Araújo e Luciano Ferraz.

