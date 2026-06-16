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Festa junina São João do Vila da Fonte terá tarde junina gratuita para o público 60+ em Casa Forte Evento contará com forró pé de serra ao vivo e uma mesa repleta de comidas típicas juninas nesta quarta-feira (17)

Dando continuidade à programação junina, o Vila da Fonte realiza, nesta quarta-feira (17), às 15h30, o São João do Vila da Fonte, evento dedicado ao bem-estar, à socialização e à qualidade de vida da população 60+, em clima de muito forró e tradição nordestina.

A festa será realizada nas instalações do espaço, localizado na Praça de Casa Forte, número 525, na Zona Norte do Recife, e tem entrada gratuita para pessoas com mais de 60 anos.

O evento contará com forró pé de serra ao vivo e uma mesa repleta de comidas típicas juninas, proporcionando uma tarde de convivência, alegria e valorização da cultura nordestina.

Segundo Ricardo da Fonte, gestor do Vila da Fonte, a proposta é promover um momento de celebração e integração.

“Queremos celebrar essa época junina com muito forró, comidas típicas e toda aquela energia que o São João pede”, destacou.

Vila da Fonte fica localizado na Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife. Foto: Roberta Vasconcelos

Vila da Fonte

O Vila da Fonte é um residencial sênior projetado para transformar o dia a dia de pessoas 60+ em uma experiência completa de convivência, acolhimento e bem-estar, oferecendo estrutura voltada à qualidade de vida e à socialização dos moradores e visitantes.

SERVIÇO:

São João do Vila da Fonte

Data: 17 de junho (quarta-feira)

Horário: 15h30

Local: Vila da Fonte – Praça de Casa Forte, 525, Casa Forte, Recife

Entrada gratuita para pessoas com 60 anos ou mais

Informações: (81) 3771-5944

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