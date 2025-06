São João: Doutores da Alegria levam espetáculo junino a hospitais do Recife. Confira a programação

A- A+

O São João do Recife também será celebrado nos corredores hospitalares. Entre os dias 11 e 17 de junho, os Doutores da Alegria realizam o tradicional São Joãozinho, levando espetáculo, música ao vivo e muita animação para cinco hospitais públicos da capital pernambucana.

A programação começa na quarta-feira (11), às 10h, no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos. Na quinta (12), o grupo se apresenta às 9h30 no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC/UPE) e, em seguida, às 11h, no Procape, em Santo Amaro.

Na semana seguinte, no dia 16, a festa será às 10h, no Hospital da Restauração, no Derby. Encerrando a programação, no dia 17, a apresentação acontece às 10h no Hospital Barão de Lucena, na Iputinga.

Em cada visita, os palhaços encenam a peça Presepada de São João, com duração de 40 minutos. Inspirada no cordel “A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice-versa”, a história é assinada por Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria, que também dirige a montagem. A produção é de Nice Vasconcelos.



A trama gira em torno do apaixonado, porém medroso Dr. Gonda (Tiago Gondim), que foge ao descobrir que o pai da noiva é o temido Dr. Mircolino Lampião (Marcelino Dias). Na confusão, ele acaba se enrolando no vestido da noiva estendido no varal. Determinada, Dra. Baju (Juliana de Almeida) assume o papel de noivo, e o enredo se desenrola em meio a muita comédia nas alas pediátricas.



“As crianças que estão passando por internações longas, tratamentos que duram anos, provavelmente não terão a chance de brincar a festa em suas casas, na escola, na praça, então trazemos o arraial, o forró e a brincadeira do casamento matuto para o hospital”, explica Arilson Lopes.



A trilha sonora da peça é executada ao vivo pelo Trio Porta-Soro, formado por São Foneiro (Ricardo Lima), Santo Antônio (Dr. Dud Grud) na zabumba, e São João (Dr. Eu_Zébio) no triângulo. O repertório traz clássicos do forró pé -de-serra, com músicas de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Assisão e Elba Ramalho.

Confira a programação do São Joãozinho nos hospitais:



11/06 (quarta-feira), às 10h – Imip, Coelhos;

12/06 (quinta-feira), às 9h30 – HUOC/UPE, Santo Amaro;

12/06 (quinta-feira), às 11h – Procape, Santo Amaro;

16/06 (segunda-feira), às 10h – Hospital da Restauração, Derby;

17/06 (terça-feira), às 10h – Hospital Barão de Lucena, Iputinga.

