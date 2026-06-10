A- A+

SAÚDE São João: em ação inédita, Recife oferece profilaxia (PrEP) contra o HIV no polo do Sítio Trindade Sem a necessidade de agendamento prévio, o medicamento preventivo será disponibilizado nas noites dos dias 12, 14, 17 a 24, e 26 a 28 de junho

A prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Saúde, vai reforçar a profilaxia pré-exposição ao vírus do HIV durante as festividades deste mês de junho, com o objetivo de ampliar o acesso da população à prevenção combinada e ao diagnóstico precoce de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

De forma inédita, a estratégia será ofertada durante as festas juninas no Polo do Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. A iniciativa também vai ocorrer em todos os sábados, em cinco pontos descentralizados, espalhados por toda a cidade.

Nas ações, além do oferecimento da PrEP, método de prevenção à Aids com comprimidos orais, durante período anteriores à relação sexual, reduzindo o risco de infecção, também ocorre orientações, testagens rápidas e distribuição de camisinhas.

“Serão várias estratégias de prevenção, considerando necessidades e contextos de cada pessoa. E salientando, sempre, a importância de todas as pessoas sexualmente ativas procurarem manter uma rotina regular de testagens, bem como o uso de preservativos, mesmo que já utilize a PrEP. Vale salientar que as camisinhas continuam sendo uma das maneiras mais eficazes de evitar o HIV e outras ISTs, interrompendo o ciclo de transmissão e reforçando o cuidado”, reforça o coordenador da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Airles Ribeiro.

No Sítio Trindade, o funcionamento é nas noites de 12, 14, 17 a 24, e 26 a 28 de junho. Após o acolhimento no local, é realizada a testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B (HBV) e Hepatite C (HCV), com garantia de entrega de laudo seguro em 20 minutos e acolhimento em aconselhamento pós-teste.

Em caso positivo, o usuário é encaminhado para tratamento na rede municipal de saúde. Por outro lado, o atendimento de PrEP ocorre com triagem para qualificação ao uso da profilaxia, orientações sobre o fluxo assistencial e encaminhamento imediato para vinculação na rede municipal.

Para participar, é necessário ser morador do Recife e ter mais de 14 anos para a testagem e maior de 16 anos para a PrEP. As demais atividades incluem a distribuição de insumos de prevenção, com abastecimento contínuo de preservativos internos e externos, além de sachês de gel lubrificante.

Além disso, serão realizadas ações de educação em saúde. As atividades educativas terão abordagem dinâmica e lúdica, conduzida por profissionais especializados, utilizando a linguagem do São João regional, como literatura de cordel, repentes e dinâmicas brincantes.

O objetivo é quebrar estigmas e atrair a população ao pavilhão de saúde. Equipes de Redução de Danos também darão apoio às ações, com distribuição de insumos para prevenção de ISTs.

Pontos descentralizados nos sábados

Nos sábados, ocorre, em pontos descentralizados, a estratégia "PrEPara a Prevenção", voltada às pessoas em situação de vulnerabilidade para o HIV. As ações acontecem sempre das 8h às 16h30, sem necessidade de agendamento prévio.

A iniciativa também permite o diagnóstico e o tratamento de outras ISTs, oferecendo preservativos, gel íntimo lubrificante e testes rápidos. Se o resultado for positivo, o usuário é acolhido no próprio Serviço de Atenção Especializada (Sae) ou encaminhado a um serviço de referência para o tratamento adequado.

O calendário teve início no último sábado (6), no Sae Lessa de Andrade, na Madalena, Zona Oeste do Recife. Desse modo, de acordo com a agenda, a programação das ações segue em direção à Policlínica Clementino Fraga, no Vasco da Gama, na Zona Norte, e para a USF UR 04/UR 05, no Ibura, na Zona Sul — ambos neste sábado (13).

No sábado seguinte, 20 de junho, a ação estará disponível no Sae Gouveia de Barros, que funciona temporariamente na Policlínica Waldemar de Oliveira, em Santo Amaro, no Centro do Recife. Do mesmo modo, no último sábado do mês (27), a estratégia de saúde será realizada na Policlínica do Pina, na Zona Sul.

Veja também