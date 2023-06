São João: Festival de Quadrilhas de Jaboatão começa nesta quarta-feira (28); veja programação

A- A+

Apesar do mês de junho estar chegando ao fim, a programação de São João da Região Metropolitana do Recife (RMR) ainda reserva diversas atrações. Este é o caso de Jaboatão dos Guararapes que, além dos shows programados para acontecerem até o dia 02 de julho, contará ainda com Festival de Quadrilhas a partir desta quarta-feira (28), no Polo Parque das Cidades, em Prazeres.

Ao todo, 14 grupos irão competir pela premiação máxima de R$ 13 mil. Da quarta à quinta-feira (29), as equipes se apresentaram pela fase classificatória. A final está marcada para a sexta-feira (30).

Nos três dias de competição, inclusive, serão promovidos shows, sempre a partir das 18h, de nomes como Rúbia Cristina, Forró Kabra Bão, Cheyla vem Swingar e Gel e seus Manos.

A abertura contará com apresentações das quadrilhas Arrocha o Nó, Zé Matuto, União Junina, Bacamarte, Junina Tradição e Origem Nordestina. Além disso, a Raio de Sol, grande campeã do concurso de quadrilhas Festval Owtyn na Roça deste ano em Jaboatão, também fará seu desfile no primeiro dia.

Já na quinta-feira, se apresentam as quadrilhas Junina Raízes, Junina Traque, Xodó Junino, Junina Matutada, Dona Matuta, Junina Evolução e Junina Sapeca.

Além da premiação para a primeira colocada, o festival oferecerá premiações R$ 9 mil, R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 3 mil para as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª colocadas, respectivamente.

Confira a programação do Festival de Quadrilhas de Jaboatão:

Etapa Classificatória

Polo Parque das Cidades

Quarta-feira (28)

20h: Arrocha o Nó;

20h45: Zé Matuto;

21h30: União Junina;

22h15: Raio de Sol;

23h: Bacamarte;

23h45: Junina Tradição;

00h30: Origem Nordestina.

Quinta-feira (29)

20h: Junina Raízes;

20h45: Junina Traque;

21h30: Xodó Junino;

22h15: Junina Matutada;

23h: Dona Matuta;

23h45: Junina Evolução;

00h30: Junina Sapeca.

