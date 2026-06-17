São João Gomes movimenta Bairro do Recife e estimula cultura popular

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Em pouco depois das 15h desta quarta-feira (17), o público foi liberado para tomar as ruas próximas ao Terminal de Passageiros do Porto do Recife e conhecer o evento ‘São João Gomes’, dentro do Bairro do Recife. Além das apresentações do palco principal, com o ápice da festa com o próprio João Gomes, a festividade incentivou a economia criativa, apresentou expressões da cultura popular, tudo isso dentro de uma ambientação tipicamente nordestina e que valorizou estruturas turísticas da capital pernambucana.

Dentro de toda estrutura que foi montada, pôde-se circular por 12 áreas diferentes: quadrilhódromo, palco pífano e xaxado, área de ativações de marcas, vila cenográfica, praça de alimentação, feirinha, parque inflável, além do palco principal e muito mais. Tudo isso, é claro, envolvendo pontos importantes da região, como o Terminal Marítimo, a Praça do Pilar, a Torre Malakoff e o Cais do Sertão.

Avenida Alfredo Lisboa ficou agitada com várias ações dentro da Vila João Gomes - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O agito, que viveu a sua primeira edição no Recife, coloriu o local com bandeirinhas, balões e demais elementos da cultura nordestina. Além da avenida Alfredo Lisboa ter virado uma passarela da cultura local, todo o entorno da zona central também foi impactado. Comerciantes trabalharam em seus pontos desde as proximidades do Marco Zero, até perto da entrada da vila.

Presente desde cedo no evento e cheia de brindes nas mãos e cabeça, além de uma animação que não cabia dentro dela, a professora aposentada Renilma Marinho elogiou toda a produção e o estímulo que foi gerado com o evento.

“João é um menino muito iluminado, está dando a oportunidade de se curtir não só o projeto dele, mas outros artistas, em um projeto muito raiz, muito pernambuco, e o evento está maravilhoso. Organização muito bem feita, tem comedoria, artesanato, vendas, calçados e tem som de qualidade. A gente está ouvindo coisas que as novas gerações não conhecem tanto, como os bacamarteiros e banda de pífano”, começou.

A professora Renilma Marinho curtiu a organização e a oportunidade que e o vento deu para expressões populares - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“A gente está se divertindo muito, esse ambiente colorido, que está bem pernambucano; o povo botando aí de fora as suas roupas quadriculadas, os brindes que tem bem a ver com a época, com chapéus e copinhos, então nota 10 para essa organização e para esse menino iluminado que está ganhando o mundo e que tem tudo pra voar e brilhar ainda mais”, concluiu a professora.

Quem teve a oportunidade de participar da feirinha empreendedora foi Suzana Mendes, dona da Delícias da Suzy, marca especialista em comida sem glúten, açúcares, lactose e conservantes. A empreendedora comemorou a oportunidade e refletiu sobre o impacto de participar desse momento.

“Muito importante porque a gente tem a oportunidade realmente de divulgar a nossa marca, de escoar a nossa produção e fazer com que a gente seja cada vez mais conhecido no mercado. Todo mundo que está aqui já tem o hábito de fazer feirinhas pela cidade, mas estar num evento dessa grandiosidade para a gente é importante principalmente por isso. Além da questão de vendas, a gente também é auxiliado na questão da divulgação do nosso trabalho, do nosso produto”, disse.

Proprietária da Delícias da Suzy, Suzana Mendes comemorou a oportunidade de empreender em um evento tão grande como o São João Gomes - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

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