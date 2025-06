A- A+

Região Metropolitana do Recife Com forró, sertanejo e quadrilha, terça de São João em Jaboatão tem programação para toda a família Festa começou cedo nos polos Parque da Cidade, no bairro de Prazeres, e em Jaboatão Centro, que receberam brinquedos infláveis

Com forró das antigas, apresentação de quadrilha e diversão para a criançada, a terça-feira (24) de São João em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, foi marcada por programação para toda a família.



A festa começou cedo nos polos Parque da Cidade, no bairro de Prazeres, e em Jaboatão Centro, que receberam brinquedos infláveis, fazendo a alegria dos pequenos.



Mais tarde, o público do Parque da Cidade acompanhou a apresentação da quadrilha Trapiá, com temática voltada à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), trabalho infantil e perigos do uso de fogos de artifício por crianças.

O local também recebeu os shows de Gel e Seus Manos, Matheus Nocalte, Forró D’Virote e dos sertanejos Israel e Rodolffo, que encerraram a programação da noite de São João com muito sertanejo.



No polo de Jaboatão Centro, a festa recebeu as bandas Alegria de Brincar, Jailson Ritto, Manoel Neto e Brucelose, que levantou o público com muito forró.

"É muito gratificante poder realizar uma festa de São João tão bem estruturada como essa, contemplando todas as regiões da cidade e vendo o povo jaboatonense abraçar nossa programação. Uma festa com diversão e alegria para todas as idades", destacou o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros.

