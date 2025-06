A- A+

SÃO JOÃO 2025 Jaboatão tem véspera de São João marcada pelo sertanejo e romantismo de Roberta Miranda Cantora realizou um show com grandes sucessos no Parque da Cidade e fez o público cantar músicas que atravessam gerações

A segunda-feira (23) foi de sertanejo, romantismo e muita animação em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A véspera de São João teve romantismo e forró nos polos juninos espalhados pela cidade.



Os locais de festa, no Parque da Cidade, em Prazeres, e em Jaboatão Centro (antigo Sesi), receberam vários artistas, entre eles Condinho, Banda Luará e Roberta Miranda.



A cantora realizou um show com grandes sucessos no Parque da Cidade e fez o público cantar músicas que atravessam gerações.

Os fãs do gênero marcaram presença no principal polo. Um deles foi Paulo Rossi, morador de Candeias e sósia do cantor Reginaldo Rossi.



“Roberta Miranda era muito amiga dele e fiz questão de estar aqui para prestigiá-la. Onde eu chego, as pessoas pedem para tirar foto comigo. Melhor ainda é poder celebrar tudo isso no São João da minha cidade”, destacou Paulo.



O prefeito Mano Medeiros destacou o sucesso da festa. "Nosso São João tem a energia do povo jaboatonense, que gosta de celebrar a cultura e a tradição desse período e que não precisa sair da cidade para aproveitar uma festa tão especial para todos nós, nordestinos. Essa é a nossa missão: valorizar nossa gente, nossa cultura e os nossos artistas", afirmou o prefeito.

